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遭鋼釘絆倒提國賠高市府卻拿假照片推責 受害人說話了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄伍姓女子被人行道鋼釘絆倒，提國賠向高雄市政府求償134萬餘元，法院審理時，市府卻拿別處人行道修補照片卸責，反被法官識破，法院判市府要賠伍女5萬多元，今伍女受訪直言，官司走了兩年多，賠償金額多寡不是重點，判決點出市府疏失，希望市府應重視行人權益。

有讀者看到伍女遭遇的報導後來訊，稱自己也是高雄人行道的「受害者」，曾被養護不確實的人行道磚頭絆倒，趴在地上5分鐘才能起身。

他直言，很多駕駛不守規矩，將車輛開上人行道，壓壞地磚後市府又未盡養護責任，形同「行人殺手」，高雄市人行道品質有待加強。

伍女擔任民間公證人，前年1月18日中午，她行經大順三路189號附近時，遭人行道鋼釘絆倒，整個人向前撲倒後不僅手腳多數擦、挫傷，還傷到腦部出現輕微腦震盪，傷害造成她恐懼，得求助身心科，最後認為市府未盡養護責任，提國賠求償。

高雄地院審理時，高雄市政府養工處卻反駁，稱伍女跌倒的地點跟她主張突出的鋼釘處不同，應該不是踢到鋼釘跌倒，不應該要求市府賠償。

養工處還拿出人行道修補照片、道路巡查表等資料，證明市府沒疏失，但法官卻識破市府提出的照片，根本不是伍女摔倒的地點，沒辦法證明針對伍女摔倒地方有即時進行修補跟維護。

法院認定伍女是踢到人行道突起的鋼釘摔倒，市府屬於人行道管理機關，應該積極防止危險或損害發生，即便鋼釘不是市府所設，但設於人行道舖面上，市府仍有管理、維護責任，判市府應賠3萬元精神慰撫金及醫藥費2萬9983元。可上訴。

今伍女受訪時表示，官司走了2年，雖然獲賠金額跟求償金額有落差，但金額多寡不是重點，至少判決點出市府確實有疏失，未善盡人行道養護責任，也希望判決可讓市府相關單位重視行人權益。

伍姓女子走在人行道上卻被突出鋼釘絆倒，法院判市府要賠5萬餘元。人行道示意圖。聯合報系資料照
伍姓女子走在人行道上卻被突出鋼釘絆倒，法院判市府要賠5萬餘元。人行道示意圖。聯合報系資料照

人行道 高雄市

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