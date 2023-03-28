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小黃運將亂摸2名19歲女乘客大腿 辯服藥過量被判5年
曹姓計程車司機在台北市天母地區載客，卻在車上亂摸19歲乘客大腿，共計有2名被害人，曹挨告辯稱因精神疾病服藥過量，不是故意。法院認定曹犯利用駕駛供不特定人運輸交通工具之機會強制猥褻罪，判處應執行5年徒刑。
判決指出，曹司機2020年9月30日在天母棒球場公車站牌，搭載陸上攔車的19歲女子，要前往劍潭捷運站，曹將後座上鎖，女子才坐進前座，不料曹男竟伸右手接續摸女子左大腿外側內側多次。
女子害怕打電話給男友求救，直到警察到場，通話約半小時中，女子多次說「不要摸我大腿」且拍下摸腿照、計程車執業登記證跟車牌等。女子在開庭時稱，「當時司機的手要往內側伸進我短褲，我就拍掉他的手」
曹男行為不僅一次，當年10月8日晚上7時許，從芝山捷運站搭載19歲女子和他朋友前往銘傳大學，19歲女子坐在右前座，朋友坐在後座。曹男以相同手法強制猥褻，女子立刻傳訊息給後座朋友「他在摸我大腿、確認過故意的」朋友立刻拿起手機錄下2分多鐘影片，拍到司機2次伸手到乘客區6秒、3秒，被質問下才快速移回排檔桿。
曹姓司機辯稱，他有精神疾病服藥過量，思覺幻想錯覺才做出不對舉動，不是故意的，當時要去拿排檔桿邊的水杯喝。
合議庭認為，司機在有意識下故意碰觸2名被害人，照片、影片均顯示排檔桿後方置物處沒有物品，不採信曹男說詞。曹男事發前規律回診拿藥，定量按時服藥，認為毋須精神鑑定，不採信曹男辯詞。
合議庭審酌，曹男和2名被害人不相識，身為計程車司機掌控車內環境，被害人處在不易脫逃、擔憂反抗會招致更不利後果，違背乘客對於大眾交通運輸信賴，因一己性慾猥褻被害人，始終否認犯行，未和解，考量每天開車收入約1千多元等，依「利用駕駛供不特定人運輸交通工具之機會強制猥褻罪」分別判處3年10月徒刑，應執行有期徒刑5年。可上訴。
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