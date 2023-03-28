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國寶總裁朱國榮炒作龍邦股價 二審改判8年較一審減刑理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國寶集團總裁朱國榮被控2011年至2013年間，利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，待成功拉抬股價，再倒貨給國寶人壽，藉此坑殺散戶，一審依證券交易法高買證券罪判朱15年徒刑；案件上訴，台灣高等法院認定犯罪所得較一審低且未逾1億元，今改判朱國榮8年徒刑，沒收2971萬餘元犯罪所得，可上訴。

同案被告國寶人壽副總經理洪秀惠、副總兼投資長連乾良、朱國榮秘書曾子育、司機廖進益二審分別被判刑2年6月至6年不等徒刑。

朱國榮被控2011年12月至2012年2月間，利用親友與國寶集團員工提供人頭證券帳戶，以大量相對成交及連續高價買進的方式，將龍邦股價從10.25元拉抬至13.85元，漲幅高達35.12%。

朱國榮另於2012年11月到2013年1月間第二波炒作龍邦股票，以17個人頭帳戶相對成交、連續高買，將龍邦股價從每股19.1元炒作上漲至34元，漲幅高達78.01％。

一審指出，朱國榮等人第一波炒股犯罪所得共6204萬餘元，第二波炒股犯罪所得高達5億7443萬餘元，兩次共計6億3647萬元；但高院審理後，認定第一波炒股已實現虧損為633萬餘元、擬制犯罪利得為2840萬餘元，第二波炒股實際虧損1470萬餘元。

高院指出，朱國榮等人2次犯行犯罪獲取財物或財產上利益未達1億元以上，認為一審計算金額錯誤，另審酌朱國榮等人炒作龍邦股價，對股票市場秩序、投資人對公平交易市場信心，造成相當嚴重危害，惡性非輕，改判朱國榮8年徒刑。

另計算朱國榮因第一波操縱股價上漲，歸屬於他個人的犯罪所得為2971萬餘元，另第二波為虧損，朱國榮沒有犯罪所得，並宣告沒收29171萬餘元犯罪所得。

律師團代朱國榮發表聲明指出，感謝二審確認朱國榮沒有一審所認定的高額犯罪所得，但對朱國榮依證券交易法影響股價判決有罪部份，深表遺憾，朱國榮會繼續上訴，爭取清白。

國寶集團總裁朱國榮。圖／聯合報系資料照片
國寶集團總裁朱國榮。圖／聯合報系資料照片

朱國榮 國寶 炒股

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