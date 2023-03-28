人行道鋼釘絆倒婦人提國賠 高市養工處竟拿別處修補照片裝傻

高雄伍姓女子遭人行道突起的鋼釘絆倒，摔到腦震盪四肢還有多處擦挫傷，她向高雄市政府請求國賠，索賠134萬元賠償，法院審理時，市府卻拿別處人行道施工修補照片，企圖解釋有善盡養護責任，結果反被法官識破，高雄地院判市府要賠伍女5萬9983元。

判決指出，伍女前年1月18日中午走在市區一處人行道上，突然遭地面突起的鋼釘絆倒，伍女整個人摔到後傷到腦部，不僅臉部、手部多處挫傷，左膝、腳踝還有發炎，腦部也有輕微腦震盪。

走在人行道會被絆倒，害伍女至今仍無法專注，得求助身心科門診，還要接受除疤治療，她主張市府未善盡人行道養護責人，包含醫療費、不能工作損失、精神慰撫金100萬元等，合計向市府請求國賠134萬4678元。

高雄地院審理時，高雄市政府養工處反駁，稱伍女跌倒的地點跟她主張突出的鋼釘處不同，何況鋼釘也不是他們設立，現場鋼釘都以切平，應無妨害通行的狀況，伍女應該不是踢到鋼釘跌倒，不應該要求市府賠償。

養工處還提出人行道修補畫面等資料佐證，但法官發現市府出示的人行道施工修補照片，並不是伍女摔倒的地點，不能證明市府對於伍女摔倒的人行道鋪面，有即時進行修補跟維護。

另根據監視器畫面，伍女跌倒前，兩手都有拿著物品，步伐輕鬆，行經事發地點時，右腳停頓向前撲倒，右鞋留在原處，整個人摔倒後無法起身，可見她應該是行走時，因右腳踢到突起的鋼釘摔倒，且市府也證實事發後曾對人行道進行整平及磨平鋼釘。