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百富資本違法吸金182億 國安會前高官父子等13人起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

百富資本控股負責人儲開軒與自國安會會計室主任退休的父親儲國衡共謀，涉嫌自2015至2022年間，對外違法販售澳洲「百麗」和「金河獨立投資組合」2檔基金，7年間吸金182億元。台北地檢署日前查扣父子二人不法所得1.8億元後，今依違反銀行法、證券投資信託及顧問法起訴儲姓父子及幹部、員工等共13人。

期間，儲開軒不僅在個人臉書秀出自己的名車炫富，還上四處參與公益慈善活動，塑造熱心公益形象，事後都被查出是違法吸金不法所得。檢方事後已查扣父子等人現金2555萬餘元，並拍賣儲開軒2輛瑪莎拉蒂及愛快羅密歐跑車拍賣以及台北市文山區、新北市板橋區、中和區、高雄市鼓山區共5筆土地、房產，共計查扣現金3486萬餘元及市價1億5255萬元的5筆不動產。

檢方調查，儲開軒、儲國衡父子涉嫌自2015年起，明知未經主觀機關核可，便自稱澳洲百麗金融集團在台經銷商，在台販售「百麗」和「金河獨立投資組合」2檔基金，其業務員並以年息6.5到12%、保證還本等話術，對外招攬投資吸金。

檢方查出，儲開軒在台違法吸金時，自稱香港百麗金融集團關係企業，因此在母公司推薦下，來台成立百富資本控股，並自2016年起，讓具有國安會退休高官身分的父親掛名公司董事，協助基金的銷售和推廣。

百富資本控股負責人儲開軒（中）與其父儲國衡涉嫌違法吸金182億元遭北檢起訴。記者張宏業／攝影
百富資本控股負責人儲開軒（中）與其父儲國衡涉嫌違法吸金182億元遭北檢起訴。記者張宏業／攝影

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