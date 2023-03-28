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當著前女友的面 男硬上初見面少女 二審仍判7年8月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

14歲少女前年底為了與17歲女網友見面，佯稱參加學校露營，當晚應邀前往對方黃姓前男友住處玩，未料，黃當著前女友的面性侵該少女，前女友傳送訊息向外求助，警方才在麻豆街頭尋獲2女，一審被判7年8月，黃不服上訴，二審認他對犯行避重就輕，且女方無意願和解，駁回上訴。

黃辯稱，他沒有強迫少女，他跟少女並不認識，但跟另名女子交往過，他們3人睡在同一張床上，是少女跟他說想要、不會怎麼樣等等。律師認為，如果是強制性交，少女驗傷單上，應該會有因激烈抵抗、掙扎所產生身體的擦挫傷等外傷，且友人也應會對少女救援或協助，不會只叫少女忍耐，證人報案後將屬重要證據的求救訊息刪除，均不合常理。

一審審理時，距離案發近10個月，少女作證時仍不斷哭泣，情緒激動。她說，黃男洗澡前有摸她的腰及肚子，她有問友人「那男生是不是有一點變態」，友人回答說「他以前會，現在不會了」，表明不喜歡黃碰她。

她表示，黃洗完澡回來要睡覺時，爬到她身上，穿著內褲摩擦其下體，之後把內褲、外褲一起拉下來，她小聲地說「不要」，黃有聽到她說「不要」，但沒有理會她。友人也有在看他們，她有用手拍打友人求救，友人說忍耐一下就好。

她指出，過程中有破皮、很痛，她有掙扎反抗，想要用手把黃推開，未料，黃插入其陰道後又強逼她口交，最後射精在衛生紙上。她說，過程中友人在玩手機，事情結束後，她將衣服穿起來，怕再發生第二次，就問友人可不可以出去，友人跟黃說兩人要出去一下，黃說「今天發生的事情不要跟任何人講」，兩人就直接離開了。

二審合議庭認為，2女均明確證述性交過程中少女有推開被告、說不要、向女網友求援等情節。又少女與黃素不相識，甚至於案發時僅與黃初次見面約1小時，彼此毫無交情，更遑論男女之情。再參酌2女均證稱，黃於洗澡前碰觸少女腰部時，少女即以負面「變態」稱呼對方行為，顯見少女對其肢體碰觸相當排斥，衡情應無在女網友也在場的情況下，主動向素不相識的黃邀約性愛的可能。

合議庭認黃並未坦承全部犯罪事實，且對犯罪事實避重就輕，而少女並無意願商談和解，量刑基礎與原審相較均未變更，黃請求從輕量刑及緩刑，難認有據，駁回上訴。

黃男一審被判7年8月，不服上訴，台南高分院認他並未坦承全部犯罪事實，且對犯罪事實避重就輕，而少女並無意願商談和解，駁回上訴。圖／本報資料照
黃男一審被判7年8月，不服上訴，台南高分院認他並未坦承全部犯罪事實，且對犯罪事實避重就輕，而少女並無意願商談和解，駁回上訴。圖／本報資料照

女友 衛生紙

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