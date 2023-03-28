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彭文正律師張靜 被婦罵「走後門打贏官司」判決出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

受資深媒體人彭文正委任與蔡英文總統就「小英論文門」案司法纏訟的律師張靜，於執行業務時被張姓婦人辱罵「走後門打贏官司」，他自訴張婦誹謗，台北地方法院審理，判張婦拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

張姓婦人向劉姓婦人承租台北市一處雅房，法院判決張婦將雅房騰空返還劉婦，並強制執行，張靜受劉婦委任辦理強制執行案。

張靜自訴，法院民事執行處司法事務官2021年12月8日赴現址執行，張婦明知有司法事務官、書記官、劉婦的代理人、隨行律師、派出所警員在場，卻指他稱「張靜是走後門打贏官司」，犯誹謗罪。

張婦否認誹謗，表示沒有說「張靜是走後門打贏官司」，縱有說也是事實，她是依自己主觀確信而為合理的評論，屬言論自由的範疇。

法院勘驗在場警員密錄器發現，張靜在現場回稱「天底下的人跟律師都有可能跟法官有關係，就是唯一我沒有，我絕對不會跟法官有關係」，還說「我從來不走後門，我當律師快40年，沒有請過警察，沒有請過調查員，沒有請過檢察官，沒有請過法官吃過一頓飯，送過一個禮」。

法官傳喚員警等人作證，有證人稱，確有聽聞張婦指張靜是走後門打贏官司，採信張靜的說法，認定張婦有罪。

判決書指出，張婦指張靜「走後門打贏官司」，指的是張靜以不正當的手段獲得勝訴判決，依一般社會通念，損及張靜律師的信譽、形象，此一說法不是言論自由保障的範圍，審酌犯罪動機、侵害名譽程度，判她拘役20日。

蔡英文論文案，資深媒體人彭文正委任律師張靜，於執行業務時被張姓婦人辱罵「走後門打贏官司」，他自訴張婦誹謗。圖為律師張靜。本報系資料照片
蔡英文論文案，資深媒體人彭文正委任律師張靜，於執行業務時被張姓婦人辱罵「走後門打贏官司」，他自訴張婦誹謗。圖為律師張靜。本報系資料照片

張靜 律師 司法

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