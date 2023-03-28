快訊

馬英九前總統南京中山陵致詞 高喊「中華民國」：和平奮鬥、振興中華

Google官網大放送！輸入這串碼Pixel 7 Pro直接折7498元 Pixel 7、6a也有神秘價

馬前總統上午赴中山陵拜謁 敬獻花籃這樣署名

公寓縱火釀9死 新北女房東亂隔41間套房…要賠死者女兒266萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子李國輝6年前在新北市中和區興南路二段某公寓縱火，害9名房客逃生不及喪命，而女房東連秋香違法將公寓隔成41間套房出租，未把關消防安全，被依過失致死罪判刑1年10月定讞，民事部分，死者劉姓房客的家屬提告求償，一審判連女應賠償454萬餘元，台灣高等法院今改判賠266萬餘元，可上訴。

李國輝認為自己與前女友的情感糾紛變成朋友間的笑話，多次縱火報復。前兩次因友人阻止未釀死傷，2017年11月22日他又以汽油在租屋處縱火，造成9人死亡，其中7人因逃生不及嗆傷，被救出送醫後仍不治，他四度被判死刑，但更三審逆轉改判無期徒刑，案件上訴最高法院審理中。

檢警調查，公寓4、5樓都是打通後間隔成套房出租，5樓為頂樓加蓋的違章建築，連秋香2015年以親人名義購入後，隔成41間套房出租，卻未改善安全居住設備、環境，但連女喊冤稱她承認隔間不對，當時真的不懂建築法規，李國輝潑灑汽油火勢大，即使沒有隔間，房客未必能順利逃出去，她很遺憾、很自責，「我也是受害者」。

一審依過失致死罪判連女2年徒刑，二審認為雖連女否認犯行，但她分別賠償3名告訴人40萬元，改判1年10月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

民事部分，劉姓房客因逃生不及，吸入過量廢氣死亡，劉的2名女兒向連女提告求償共1426萬餘元，一審判連女應賠償454萬餘元；案件上訴，高院認為，房屋密集隔間助長活災濃煙蓄積的速度，造成住戶逃生困難。

高院指出，連女違反建築法規定，未盡維護建築物合法使用、避免發生危險的過失，且劉因火災吸入過量廢氣身亡，陳屍在室內廁所，確實與逃生不及有關，足以認定連女與劉的死因之間有因果關係，連女應負賠償責任。

二審認為，劉的女兒案發時皆是未成年人，依法得受扶養至20歲，再審酌雙方資力、加害程度等，扣除劉的女兒已受領犯罪被害人補償金260萬元，改判連女266萬餘元。

緬甸華僑李國輝縱火燒死9人，出租套房的女房東連秋香也判刑1年10月定讞，民事部分二審判她應賠償劉姓死者家屬266萬餘元。圖／聯合報系資料照片
緬甸華僑李國輝縱火燒死9人，出租套房的女房東連秋香也判刑1年10月定讞，民事部分二審判她應賠償劉姓死者家屬266萬餘元。圖／聯合報系資料照片

房客 套房 縱火

延伸閱讀

桃園情侶口角潑汽油縱火 燒死無辜3歲女童3輕重傷

女童遭公園不鏽鋼轉盤灼傷超心疼 新北急發文全面改善

汪小菲不服判決揚言上訴 曬請款單「採草莓5280元」

上月兩女鬧分手3歲女童葬火窟 縱火女說出這原因收押

相關新聞

八方雲集創辦人林家鈺夫妻炒股1個月賺389萬 認罪繳錢換緩刑

八方雲集創辦人林家鈺，因買上櫃公司川飛股票（股票代號1516）被套牢，2018年間要求妻子蘇淑幸配合，以妻的證券帳戶炒短...

注意！汽車未禮讓行人加重開罰3600元 31日起實施

為保障行人通行安全，交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第2條附表，提高汽車駕駛人不依規定暫停讓行人...

愛立康藥局涉吸金上億 老闆夫婦和會計均被聲押

新北樹林愛立康藥局吳姓老闆與妻子林女，趁疫情期間以藥局擴店、買防疫物資販售可獲豐厚報酬等吸金上億元，新北地檢署昨天發動搜...

彭文正律師張靜 被婦罵「走後門打贏官司」判決出爐

受資深媒體人彭文正委任與蔡英文總統就「小英論文門」案司法纏訟的律師張靜，於執行業務時被張姓婦人辱罵「走後門打贏官司」，他...

公寓縱火釀9死 新北女房東亂隔41間套房…要賠死者女兒266萬元

男子李國輝6年前在新北市中和區興南路二段某公寓縱火，害9名房客逃生不及喪命，而女房東連秋香違法將公寓隔成41間套房出租，...

打翻電熱水壺燙傷3月大新生兒 狠心媽不送醫害他活活痛死得坐牢

江姓女子3年前泡奶時不慎打翻電熱水壺，滾燙的熱水潑濺在3個月大兒子頭臉部，造成二級燒燙傷，且兒子患重度肺炎，她都未將兒子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦