公寓縱火釀9死 新北女房東亂隔41間套房…要賠死者女兒266萬元

男子李國輝6年前在新北市中和區興南路二段某公寓縱火，害9名房客逃生不及喪命，而女房東連秋香違法將公寓隔成41間套房出租，未把關消防安全，被依過失致死罪判刑1年10月定讞，民事部分，死者劉姓房客的家屬提告求償，一審判連女應賠償454萬餘元，台灣高等法院今改判賠266萬餘元，可上訴。

李國輝認為自己與前女友的情感糾紛變成朋友間的笑話，多次縱火報復。前兩次因友人阻止未釀死傷，2017年11月22日他又以汽油在租屋處縱火，造成9人死亡，其中7人因逃生不及嗆傷，被救出送醫後仍不治，他四度被判死刑，但更三審逆轉改判無期徒刑，案件上訴最高法院審理中。

檢警調查，公寓4、5樓都是打通後間隔成套房出租，5樓為頂樓加蓋的違章建築，連秋香2015年以親人名義購入後，隔成41間套房出租，卻未改善安全居住設備、環境，但連女喊冤稱她承認隔間不對，當時真的不懂建築法規，李國輝潑灑汽油火勢大，即使沒有隔間，房客未必能順利逃出去，她很遺憾、很自責，「我也是受害者」。

一審依過失致死罪判連女2年徒刑，二審認為雖連女否認犯行，但她分別賠償3名告訴人40萬元，改判1年10月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

民事部分，劉姓房客因逃生不及，吸入過量廢氣死亡，劉的2名女兒向連女提告求償共1426萬餘元，一審判連女應賠償454萬餘元；案件上訴，高院認為，房屋密集隔間助長活災濃煙蓄積的速度，造成住戶逃生困難。

高院指出，連女違反建築法規定，未盡維護建築物合法使用、避免發生危險的過失，且劉因火災吸入過量廢氣身亡，陳屍在室內廁所，確實與逃生不及有關，足以認定連女與劉的死因之間有因果關係，連女應負賠償責任。