打翻電熱水壺燙傷3月大新生兒 狠心媽不送醫害他活活痛死得坐牢
江姓女子3年前泡奶時不慎打翻電熱水壺，滾燙的熱水潑濺在3個月大兒子頭臉部，造成二級燒燙傷，且兒子患重度肺炎，她都未將兒子送醫治療，6天後男嬰身亡，最高法院依過失致死罪判江女1年4月徒刑定讞。
江女（23歲）和楊姓男子（30歲）生下兒子，平時同住於高雄市小港區；江女2020年7月12日上午10時許，泡奶時不慎將電熱水壺翻倒，熱水潑濺到躺臥在地墊上的男嬰，導致左臉、耳朵、眼角、頭皮皆二級燒燙傷。
江女和楊聯絡後，兩人決定自行買藥膏塗抹在男嬰燙傷處，未將兒子送醫，另兒子又罹患重度肺炎，發燒、呼吸急促、食慾降低、吐奶，兩人仍不將男嬰送醫；男嬰同年月18日上午因呼吸衰竭身亡，兩人才送至醫院，被院方通報員警到場處理。
江女否認犯行，供稱兒子被熱水燙傷後，有買藥膏給他擦，兒子之後一切都很正常，也都有正常飲食；楊也稱，自己經濟狀況不好，才想說先擦藥膏，如果情況惡化再帶去就醫。
法院認為，即便是成年人被熱水小面積燙傷，都會感受到灼熱難耐的疼痛感，更何況是皮膚柔軟脆弱的嬰兒，且面積深、廣，有立即送醫的必要；另經解剖發現男嬰死亡時胃部沒有殘留食物，小腸、大腸也僅有稀少的內容物，可見男嬰生前處於餵食不良的狀態。
法院指出，兩人在偵查時曾說，擔心將男嬰送醫，會連大女兒也被送走安置，認為兩人消極不將男嬰送醫，違反父母照護義務，確實有過失，一審依過失致死罪判江女1年4月徒刑、楊10月徒刑。
江女上訴，高雄高分院二審認為一審判決沒有違誤，且江女犯後至今矢口否認犯行，把兒子死因歸咎於自身體質不良，駁回上訴，維持一審判決；最高法院駁回上訴，全案定讞。
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