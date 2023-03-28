注意！汽車未禮讓行人加重開罰3600元 31日起實施

為保障行人通行安全，交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第2條附表，提高汽車駕駛人不依規定暫停讓行人先行通過的罰責，自今年3月31日施行，另非號誌化路口停讓的裁罰，也在此次一併修正。

台南市政府交通局表示，修正重點包括行人安全及非號誌化路口安全兩部分，在提高行人安全部分，，促使駕駛人確實暫停讓行人先行通過，以保護行人及弱勢用路人，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行（除禁止行人穿越路段外），將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為3600元處罰（機車維持1200元），

若不暫停讓攜帶白手杖或導盲犬的視覺功能障礙者先行通過，小型車由現行處罰3600元提高為4800元、大型車由現行處罰4500元提高為7200元（機車維持2400元）。

在提升非號誌化路口安全部分，若支線道車不讓幹線道車先行；少線道車不讓多線道車先行；車道數相同時，左方車不讓右方車先行；或是行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線指示，皆從現行處罰600元提高為機車處罰1200元、小型車處罰1500元、大型車處罰1800元。另遇閃光紅燈未停車再開，則由現行處罰900元提高為機車處罰1200元、小型車處罰1500元、大型車處罰1800元。