八方雲集創辦人林家鈺夫妻炒股1個月賺389萬 認罪繳錢換緩刑

八方雲集創辦人林家鈺夫妻炒股，1個月不法獲利389萬。示意圖／本報資料照 八方雲集創辦人林家鈺，因買上櫃公司川飛股票（股票代號1516）被套牢，2018年間要求妻子蘇淑幸配合，以妻的證券帳戶炒短線約1個月，股價從15.45元炒到20.45元，不法獲利389萬320元。林家鈺夫妻日前偵查中自白，繳回全數犯罪所得。士林地方法院判處林1年10月、蘇1年8月徒刑，均緩刑3年，支付公庫250萬元。

林男遭起訴供稱，2017年間買入川飛公司股票賠很多被套牢，而且交易量少難以出脫，才會想把價量做起來後出脫股票，2018年1月3日至2月5日炒作期間，左手賣右手18個營業日，買製造交易活絡假象，因川飛股票交易量很少必須以此方式，讓每日交易量穩定，否則可能當天都沒有成交量，他也連續高價買進和拉尾盤12次，想拉抬股價。

林男稱他自行在網路下單操作，指示妻子配合買入股票，達成價量齊揚，直到2月5日後買到被川飛通知變成10%大股東，才罷手不敢再買。蘇妻則稱，股票價位、張數都是丈夫指示，炒股期間她有配合做量、拉尾盤、連續高價買入，自知這樣會影響股價，製造交易羅洛假象。

檢方認為，夫妻2人違反證券交易法連續高買拉抬股價，及連續相對成交活絡交易表象，從重依連續高買證券罪論處，偵查期間均自白，腳回全數犯罪所得389萬320元，符合減刑條件。士林地方法院今宣判，2夫妻均獲緩刑。