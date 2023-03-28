快訊

馬英九前總統南京中山陵致詞 高喊「中華民國」：和平奮鬥、振興中華

Google官網大放送！輸入這串碼Pixel 7 Pro直接折7498元 Pixel 7、6a也有神秘價

馬前總統上午赴中山陵拜謁 敬獻花籃這樣署名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八方雲集創辦人林家鈺夫妻炒股1個月賺389萬 認罪繳錢換緩刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

八方雲集創辦人林家鈺夫妻炒股，1個月不法獲利389萬。示意圖／本報資料照
八方雲集創辦人林家鈺夫妻炒股，1個月不法獲利389萬。示意圖／本報資料照
八方雲集創辦人林家鈺，因買上櫃公司川飛股票（股票代號1516）被套牢，2018年間要求妻子蘇淑幸配合，以妻的證券帳戶炒短線約1個月，股價從15.45元炒到20.45元，不法獲利389萬320元。林家鈺夫妻日前偵查中自白，繳回全數犯罪所得。士林地方法院判處林1年10月、蘇1年8月徒刑，均緩刑3年，支付公庫250萬元。

林男遭起訴供稱，2017年間買入川飛公司股票賠很多被套牢，而且交易量少難以出脫，才會想把價量做起來後出脫股票，2018年1月3日至2月5日炒作期間，左手賣右手18個營業日，買製造交易活絡假象，因川飛股票交易量很少必須以此方式，讓每日交易量穩定，否則可能當天都沒有成交量，他也連續高價買進和拉尾盤12次，想拉抬股價。

林男稱他自行在網路下單操作，指示妻子配合買入股票，達成價量齊揚，直到2月5日後買到被川飛通知變成10%大股東，才罷手不敢再買。蘇妻則稱，股票價位、張數都是丈夫指示，炒股期間她有配合做量、拉尾盤、連續高價買入，自知這樣會影響股價，製造交易羅洛假象。

檢方認為，夫妻2人違反證券交易法連續高買拉抬股價，及連續相對成交活絡交易表象，從重依連續高買證券罪論處，偵查期間均自白，腳回全數犯罪所得389萬320元，符合減刑條件。士林地方法院今宣判，2夫妻均獲緩刑。

炒股 八方雲集

延伸閱讀

1年內股價從119元→240元！八方雲集「不是水餃股的水餃股」 謝金河：小兵立大功典範

假美鈔詐兌6600萬案和解 蔣經國前侍衛官等人獲緩刑

保全花光131萬管理費 公司出面獲緩刑但須扣薪代償11年

吃不起？八方雲集又漲價...股價卻創高 網哭：第一次吃一顆才4元

相關新聞

八方雲集創辦人林家鈺夫妻炒股1個月賺389萬 認罪繳錢換緩刑

八方雲集創辦人林家鈺，因買上櫃公司川飛股票（股票代號1516）被套牢，2018年間要求妻子蘇淑幸配合，以妻的證券帳戶炒短...

愛立康藥局涉吸金上億 老闆夫婦和會計均被聲押

新北樹林愛立康藥局吳姓老闆與妻子林女，趁疫情期間以藥局擴店、買防疫物資販售可獲豐厚報酬等吸金上億元，新北地檢署昨天發動搜...

無照又酒駕撞死恩愛夫妻 20歲男教唆少年頂罪重判8年半

20歲黃姓男子前年11月13日清晨4時許，在大寮區酒駕撞上雙載的陳姓夫婦，造成夫婦倆命喪輪下，黃男一開始還想將罪責賴給同...

韓女團演唱會騙局餘波 警逮男假賣票...獲利200多萬就為付酒錢

待業中的林姓男子趁韓國女團BLACKPINK來台舉行演唱會，見不少粉絲買不到票，在臉書粉絲專頁貼文，涉嫌稱有「公關票」可...

男騙女童看小狗拍3張不雅照 累犯加重判刑3年8月

台東廖姓男子多次以金錢方式，誘騙男女童脫衣拍照，日前又誘騙鄰居未滿12歲姐弟到家中看狗，引導女童作猥褻動作供他拍照，經家...

利用人頭戶炒作龍邦股票 國寶集團總裁朱國榮二審改判8年徒刑

國寶集團總裁朱國榮被控2011年至2013年間，利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，待成功拉抬股價，再倒貨給國寶人壽，藉此坑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦