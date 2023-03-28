快訊

馬英九前總統南京中山陵致詞 高喊「中華民國」：和平奮鬥、振興中華

Google官網大放送！輸入這串碼Pixel 7 Pro直接折7498元 Pixel 7、6a也有神秘價

馬前總統上午赴中山陵拜謁 敬獻花籃這樣署名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無照又酒駕撞死恩愛夫妻 20歲男教唆少年頂罪重判8年半

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

20歲黃姓男子前年11月13日清晨4時許，在大寮區酒駕撞上雙載的陳姓夫婦，造成夫婦倆命喪輪下，黃男一開始還想將罪責賴給同車的張姓少年，但張男不甩，向警方表明是黃男開的車，高等法院高雄分院審理後，依酒駕致人於死罪，判黃男有期徒刑8年半。

案發當天黃男在林園區文化街的「林園樂複合式KTV釣蝦場」喝酒，當天清晨4時許，黃男開車載著張姓少年上路，無照的黃男沿途狂飆、超速，最後在大寮區光明路3段與翁園路交岔路口時闖紅燈，超速撞上陳姓夫婦。

陳姓夫婦遭高速撞擊後，分別噴飛倒在地上，夫妻倆相距1、20公尺，機車也被撞飛至對向車道，當下已無生命跡象，夫妻送醫後急救不治。

警方到場時，黃男假裝不舒服坐在一旁，還引誘同車的張姓少年出面頂罪，但員警詢問張男後，張男直接向警方稱車子是黃男所開，黃男血液酒精濃度達148mg/dl，換算呼氣酒測值達每公升0.74毫克，就醫後才坦承自己是肇事者。

雄檢調查後，發現黃男當時已將近82.5公里時速撞上陳姓夫婦，偵結後，依酒駕致死罪嫌起訴黃男。

高雄地院審理時，法官認為黃男在現場等候送醫，卻未向員警坦承肇事，還引誘同車的張姓少年頂罪，雖然事後向員警坦承酒後開車，但並不符自首要件，綜合相關事證，依酒駕致死罪判刑8年半。

黃男不服上訴，高雄高分院審理後，認為黃男至今未與陳姓夫婦家屬和解，案發時還意圖引誘張姓少年頂罪，維持原審刑度。可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄黃姓男子酒駕撞死出遊的陳姓夫妻，被判刑8年半。記者張議晨／翻攝
高雄黃姓男子酒駕撞死出遊的陳姓夫妻，被判刑8年半。記者張議晨／翻攝

酒駕 撞飛

延伸閱讀

內輪差很危險！ 台南大型車壓破氣球讓老人觀察體驗

兄弟糾紛路邊車遭殃！弟球棒砸車、兄酒後駕車都送辦

影／台中熟女開398萬BMW X6赴會 北屯闖紅燈撞車被查出酒駕

影／為閃避機車！台中賓士男酒駕撞入洋酒行釀3傷

相關新聞

八方雲集創辦人林家鈺夫妻炒股1個月賺389萬 認罪繳錢換緩刑

八方雲集創辦人林家鈺，因買上櫃公司川飛股票（股票代號1516）被套牢，2018年間要求妻子蘇淑幸配合，以妻的證券帳戶炒短...

注意！汽車未禮讓行人加重開罰3600元 31日起實施

為保障行人通行安全，交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第2條附表，提高汽車駕駛人不依規定暫停讓行人...

愛立康藥局涉吸金上億 老闆夫婦和會計均被聲押

新北樹林愛立康藥局吳姓老闆與妻子林女，趁疫情期間以藥局擴店、買防疫物資販售可獲豐厚報酬等吸金上億元，新北地檢署昨天發動搜...

當著前女友的面 男硬上初見面少女 二審仍判7年8月

14歲少女前年底為了與17歲女網友見面，佯稱參加學校露營，當晚應邀前往對方黃姓前男友住處玩，未料，黃當著前女友的面性侵該...

彭文正律師張靜 被婦罵「走後門打贏官司」判決出爐

受資深媒體人彭文正委任與蔡英文總統就「小英論文門」案司法纏訟的律師張靜，於執行業務時被張姓婦人辱罵「走後門打贏官司」，他...

公寓縱火釀9死 新北女房東亂隔41間套房…要賠死者女兒266萬元

男子李國輝6年前在新北市中和區興南路二段某公寓縱火，害9名房客逃生不及喪命，而女房東連秋香違法將公寓隔成41間套房出租，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦