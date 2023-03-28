聽新聞
test
0:00 / 0:00
無照又酒駕撞死恩愛夫妻 20歲男教唆少年頂罪重判8年半
20歲黃姓男子前年11月13日清晨4時許，在大寮區酒駕撞上雙載的陳姓夫婦，造成夫婦倆命喪輪下，黃男一開始還想將罪責賴給同車的張姓少年，但張男不甩，向警方表明是黃男開的車，高等法院高雄分院審理後，依酒駕致人於死罪，判黃男有期徒刑8年半。
案發當天黃男在林園區文化街的「林園樂複合式KTV釣蝦場」喝酒，當天清晨4時許，黃男開車載著張姓少年上路，無照的黃男沿途狂飆、超速，最後在大寮區光明路3段與翁園路交岔路口時闖紅燈，超速撞上陳姓夫婦。
陳姓夫婦遭高速撞擊後，分別噴飛倒在地上，夫妻倆相距1、20公尺，機車也被撞飛至對向車道，當下已無生命跡象，夫妻送醫後急救不治。
警方到場時，黃男假裝不舒服坐在一旁，還引誘同車的張姓少年出面頂罪，但員警詢問張男後，張男直接向警方稱車子是黃男所開，黃男血液酒精濃度達148mg/dl，換算呼氣酒測值達每公升0.74毫克，就醫後才坦承自己是肇事者。
雄檢調查後，發現黃男當時已將近82.5公里時速撞上陳姓夫婦，偵結後，依酒駕致死罪嫌起訴黃男。
高雄地院審理時，法官認為黃男在現場等候送醫，卻未向員警坦承肇事，還引誘同車的張姓少年頂罪，雖然事後向員警坦承酒後開車，但並不符自首要件，綜合相關事證，依酒駕致死罪判刑8年半。
黃男不服上訴，高雄高分院審理後，認為黃男至今未與陳姓夫婦家屬和解，案發時還意圖引誘張姓少年頂罪，維持原審刑度。可上訴。
＼ ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言