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韓女團演唱會騙局餘波 警逮男假賣票…獲利200多萬就為付酒錢

聯合報／ 記者林保光／即時報導

待業中的林姓男子趁韓國女團BLACKPINK來台舉行演唱會，見不少粉絲買不到票，在臉書粉絲專頁貼文，涉嫌稱有「公關票」可賣，令近百名粉絲買票上當。警方逮捕林，查出他將騙得的200多萬元，用去付酒店消費的欠款。

據了解，29歲的林姓男子原本從事廣告印刷業，後來失業才待業中，但他因上酒店消費，欠多家酒店酒錢，沒錢付債，後來在臉書BLACKPINK世界演唱會粉絲專頁，發現不少人去年沒買到票，四處求票，便動歪腦筋，對BLACKPINK粉絲下手，以「假賣票真詐財」方式騙錢。

據查，林姓男子自今年1月，在BLACKPINK世界演唱會粉絲專頁，以「林天師」暱稱貼文，稱可代購今年3月18日、19日高雄演唱會的門票。許多粉絲因門票在去年開賣後便秒殺，紛紛與他聯繫買票，他涉嫌騙稱，可透過管道拿到「公關票」，每張票仍 依個別座位的價格交易，並提供自己的金融帳號給粉絲匯款。直到演唱會將登場，粉絲還收不到門票，才驚覺受騙，報警處理。

高雄市刑警大隊偵七隊查出林涉案，3月25日在新北市中和區林的租處，拘捕他到案，查出他涉嫌騙賣BLACKPINK、五月天、告五人、張惠妹、周張豪等演唱會門票近300張，獲利200多萬元。他稱拿到的錢全拿去還酒店的欠債。全案依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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警方自林姓男子與買票粉絲傳訊中，發現林涉嫌假賣票真詐財。記者林保光／攝影
警方自林姓男子與買票粉絲傳訊中，發現林涉嫌假賣票真詐財。記者林保光／攝影
警方查扣林姓男子的存簿等證物，發現他已獲利200多萬元。記者林保光／攝影
警方查扣林姓男子的存簿等證物，發現他已獲利200多萬元。記者林保光／攝影
警方自林姓男子與買票粉絲傳訊中，發現林不止假賣韓團演唱會門票。記者林保光／翻攝
警方自林姓男子與買票粉絲傳訊中，發現林不止假賣韓團演唱會門票。記者林保光／翻攝
高雄警方查出林涉嫌假賣門票，赴新北市逮捕林姓男子（左）。記者林保光／翻攝
高雄警方查出林涉嫌假賣門票，赴新北市逮捕林姓男子（左）。記者林保光／翻攝

演唱會 BLACKPINK 詐騙

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