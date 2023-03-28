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男騙女童看小狗拍3張不雅照 累犯加重判刑3年8月
台東廖姓男子多次以金錢方式，誘騙男女童脫衣拍照，日前又誘騙鄰居未滿12歲姐弟到家中看狗，引導女童作猥褻動作供他拍照，經家屬報警，警方查扣手機、移送法辦，台東地院審理後依，誘使兒童拍攝猥褻行為電子訊號罪、累犯，判3年8個月，可上訴。
據了解，廖姓男子因為涉犯多起兒童及少年性剝削防制條例案、曾被判刑19年，犯下本案後已被裁定羈押，花蓮高分院本月10日並裁定再延押2月。
廖姓男子2019年元月份，引誘鄰居2名未滿12歲姐弟到他家中看小狗，並引誘女童「要看小狗必須先拍照」，先詢問是否可以脫衣，女童不願意，他接著引導女童身著衣褲，做出撐開大腿等猥褻動作、供他以手機拍照，之後又以家人要回家理由，將二姐弟趕回家。
二姐弟之後將狀況告知家人，家屬報警，警方申請搜索票到廖姓男子家中搜索，查扣手機電腦及隨身碟並查和相關的電子照片，警詢後移送法辦，檢察官訊後認定，廖男違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。
院方審理過程，廖姓男子雖然辯稱照片不是他拍的、是其他人拍的，但檢警、院方詢問二姐弟，都指證歷歷，現場只有廖男及姐弟共3人，因為廖男說要看小狗必須拍照，還問她要不要脫衣，她不要，之後廖男就引導她穿衣做動作後拍照。
院方認定，廖姓男子犯行明確，之前已經涉及多起，妨害性自主、違反兒童及少年性交易防制條例案件，2017年才假釋出獄，隨即又犯下多起引誘拍攝少年猥褻照片案件，這次再次引誘未滿12歲幼童拍攝猥褻照片，沒有反省悔改之心，依法判處3年8個月徒刑。
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