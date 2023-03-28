快訊

馬英九前總統南京中山陵致詞 高喊「中華民國」：和平奮鬥、振興中華

Google官網大放送！輸入這串碼Pixel 7 Pro直接折7498元 Pixel 7、6a也有神秘價

馬前總統上午赴中山陵拜謁 敬獻花籃這樣署名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男騙女童看小狗拍3張不雅照 累犯加重判刑3年8月

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東廖姓男子多次以金錢方式，誘騙男女童脫衣拍照，日前又誘騙鄰居未滿12歲姐弟到家中看狗，引導女童作猥褻動作供他拍照，經家屬報警，警方查扣手機、移送法辦，台東地院審理後依，誘使兒童拍攝猥褻行為電子訊號罪、累犯，判3年8個月，可上訴。

據了解，廖姓男子因為涉犯多起兒童及少年性剝削防制條例案、曾被判刑19年，犯下本案後已被裁定羈押，花蓮高分院本月10日並裁定再延押2月。

廖姓男子2019年元月份，引誘鄰居2名未滿12歲姐弟到他家中看小狗，並引誘女童「要看小狗必須先拍照」，先詢問是否可以脫衣，女童不願意，他接著引導女童身著衣褲，做出撐開大腿等猥褻動作、供他以手機拍照，之後又以家人要回家理由，將二姐弟趕回家。

二姐弟之後將狀況告知家人，家屬報警，警方申請搜索票到廖姓男子家中搜索，查扣手機電腦及隨身碟並查和相關的電子照片，警詢後移送法辦，檢察官訊後認定，廖男違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

院方審理過程，廖姓男子雖然辯稱照片不是他拍的、是其他人拍的，但檢警、院方詢問二姐弟，都指證歷歷，現場只有廖男及姐弟共3人，因為廖男說要看小狗必須拍照，還問她要不要脫衣，她不要，之後廖男就引導她穿衣做動作後拍照。

院方認定，廖姓男子犯行明確，之前已經涉及多起，妨害性自主、違反兒童及少年性交易防制條例案件，2017年才假釋出獄，隨即又犯下多起引誘拍攝少年猥褻照片案件，這次再次引誘未滿12歲幼童拍攝猥褻照片，沒有反省悔改之心，依法判處3年8個月徒刑。

台東地院審理後認定廖姓男子，誘使兒童拍攝猥褻行為電子訊號罪、累犯，判3年8個月，可上訴。圖／報系資料照片
台東地院審理後認定廖姓男子，誘使兒童拍攝猥褻行為電子訊號罪、累犯，判3年8個月，可上訴。圖／報系資料照片

猥褻 台東

延伸閱讀

百萬「行動算命車」上性侵多名女性 六旬神棍被重判22年

變臉慾照詐騙全台教授 北醫大：公開照片將加浮水印

狼主管見女下屬喝太醉 大膽搓胸猥褻還想硬上

國一女找姑姑男友幫擦藥 舔胸猥褻 賠70萬免關

相關新聞

八方雲集創辦人林家鈺夫妻炒股1個月賺389萬 認罪繳錢換緩刑

八方雲集創辦人林家鈺，因買上櫃公司川飛股票（股票代號1516）被套牢，2018年間要求妻子蘇淑幸配合，以妻的證券帳戶炒短...

愛立康藥局涉吸金上億 老闆夫婦和會計均被聲押

新北樹林愛立康藥局吳姓老闆與妻子林女，趁疫情期間以藥局擴店、買防疫物資販售可獲豐厚報酬等吸金上億元，新北地檢署昨天發動搜...

無照又酒駕撞死恩愛夫妻 20歲男教唆少年頂罪重判8年半

20歲黃姓男子前年11月13日清晨4時許，在大寮區酒駕撞上雙載的陳姓夫婦，造成夫婦倆命喪輪下，黃男一開始還想將罪責賴給同...

韓女團演唱會騙局餘波 警逮男假賣票…獲利200多萬就為付酒錢

待業中的林姓男子趁韓國女團BLACKPINK來台舉行演唱會，見不少粉絲買不到票，在臉書粉絲專頁貼文，涉嫌稱有「公關票」可...

男騙女童看小狗拍3張不雅照 累犯加重判刑3年8月

台東廖姓男子多次以金錢方式，誘騙男女童脫衣拍照，日前又誘騙鄰居未滿12歲姐弟到家中看狗，引導女童作猥褻動作供他拍照，經家...

利用人頭戶炒作龍邦股票 國寶集團總裁朱國榮二審改判8年徒刑

國寶集團總裁朱國榮被控2011年至2013年間，利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，待成功拉抬股價，再倒貨給國寶人壽，藉此坑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦