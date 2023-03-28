利用人頭戶炒作龍邦股票 國寶集團總裁朱國榮二審改判8年徒刑

國寶集團總裁朱國榮被控2011年至2013年間，利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，待成功拉抬股價，再倒貨給國寶人壽，藉此坑殺散戶，獲利逾6億元，一審依證券交易法高買證券罪判朱15年徒刑；案件上訴，台灣高等法院認定犯罪所得較一審低，今改判應執行8年徒刑，沒收2971萬元犯罪所得，可上訴。

朱國榮被控2011年12月至2012年2月間，利用親友與國寶集團員工提供的13名人頭，開立的31個證券帳戶，以大量相對成交及連續高價買進的方式，將龍邦股價從10元拉抬至14元。

檢調調查，朱國榮另於2012年11月到2013年2月間，又鎖定龍邦股票進行第二波炒作，以17個人頭帳戶相對成交、連續高買，將龍邦股價從每股19元炒作上漲至34元。朱國榮還指示下屬運用國寶人壽保戶資金與投資額度，在龍邦股價的高點大量承接龍邦股票，藉此出脫個人持股，獲利至少3000萬元。