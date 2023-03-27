聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛立康藥局涉吸金上億 老闆夫婦移送複訊
新北樹林愛立康藥局吳姓老闆與妻子林女，趁疫情期間以藥局擴店、買防疫物資販售可獲豐厚報酬等吸金上億元，但事後卻改口稱投資失利，民眾拿不回血汗錢報警。新北地檢署今指揮法務部調查局台北市調處、三峽分局兵分六路搜索帶回，晚間11時許主嫌吳姓老闆、林女陸續被移送新北地檢署複訊。
林女面對鏡頭未表示意見，僅出手示意媒體「不要拍」，吳姓老闆稍後也移送複訊，面對媒體提問沒有回應，以調查官當「人肉盾牌」快閃走進偵查庭。
檢警調查，2019年底，吳姓老闆與林女合謀，以藥局有增資拓店需求，或因應新冠肺炎疫情蔓延，有銷售防疫物資需求等話術，向民眾誆稱2至3年短期投資，可獲年利率10%至300%不等的高額報酬，分別向同住在北大特區的鄰居、前來藥局購物的顧客、親友等多人遊說，成功說服十餘人投資加入，吸金金額高達上億元。
未料事後兩人翻臉不認帳，民眾領不到紅利金要求返回投資金時，兩人避而不見，民眾驚覺受騙報警，新北地檢署檢察官陳佳伶今天指揮北市調處、三峽分局兵分六路搜索，帶回吳、林兩人與其他5名被告共7名犯嫌、3名證人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言