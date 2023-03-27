愛立康藥局涉吸金上億 老闆夫婦移送複訊

新北樹林愛立康藥局吳姓老闆與妻子林女，趁疫情期間以藥局擴店、買防疫物資販售可獲豐厚報酬等吸金上億元，但事後卻改口稱投資失利，民眾拿不回血汗錢報警。新北地檢署今指揮法務部調查局台北市調處、三峽分局兵分六路搜索帶回，晚間11時許主嫌吳姓老闆、林女陸續被移送新北地檢署複訊。

林女面對鏡頭未表示意見，僅出手示意媒體「不要拍」，吳姓老闆稍後也移送複訊，面對媒體提問沒有回應，以調查官當「人肉盾牌」快閃走進偵查庭。

檢警調查，2019年底，吳姓老闆與林女合謀，以藥局有增資拓店需求，或因應新冠肺炎疫情蔓延，有銷售防疫物資需求等話術，向民眾誆稱2至3年短期投資，可獲年利率10%至300%不等的高額報酬，分別向同住在北大特區的鄰居、前來藥局購物的顧客、親友等多人遊說，成功說服十餘人投資加入，吸金金額高達上億元。