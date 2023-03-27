聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛立康藥局涉吸金上億 老闆夫婦移送複訊

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北樹林愛立康藥局吳姓老闆與妻子林女，趁疫情期間以藥局擴店、買防疫物資販售可獲豐厚報酬等吸金上億元，但事後卻改口稱投資失利，民眾拿不回血汗錢報警。新北地檢署今指揮法務部調查局台北市調處、三峽分局兵分六路搜索帶回，晚間11時許主嫌吳姓老闆、林女陸續被移送新北地檢署複訊。

林女面對鏡頭未表示意見，僅出手示意媒體「不要拍」，吳姓老闆稍後也移送複訊，面對媒體提問沒有回應，以調查官當「人肉盾牌」快閃走進偵查庭。

檢警調查，2019年底，吳姓老闆與林女合謀，以藥局有增資拓店需求，或因應新冠肺炎疫情蔓延，有銷售防疫物資需求等話術，向民眾誆稱2至3年短期投資，可獲年利率10%至300%不等的高額報酬，分別向同住在北大特區的鄰居、前來藥局購物的顧客、親友等多人遊說，成功說服十餘人投資加入，吸金金額高達上億元。

未料事後兩人翻臉不認帳，民眾領不到紅利金要求返回投資金時，兩人避而不見，民眾驚覺受騙報警，新北地檢署檢察官陳佳伶今天指揮北市調處、三峽分局兵分六路搜索，帶回吳、林兩人與其他5名被告共7名犯嫌、3名證人。

林女被移送新北地檢署複訊，面對記者未回應，僅出手示意「不要拍」。記者柯毓庭／攝影
林女被移送新北地檢署複訊，面對記者未回應，僅出手示意「不要拍」。記者柯毓庭／攝影
吳姓老闆跟在林女後面移送地檢署複訊，面對記者以調查官充當「人肉盾牌」擋鏡頭。記者柯毓庭／攝影
吳姓老闆跟在林女後面移送地檢署複訊，面對記者以調查官充當「人肉盾牌」擋鏡頭。記者柯毓庭／攝影

老闆 新北 疫情

延伸閱讀

愛立康藥局老董誆投資吸金上億 地檢署指揮調查局擴大搜索

阿比、阿達是額外重要收入 檳榔攤：不能賣生意差很大

保力達B維士比是藥品 檳榔攤違法販售遭罰3萬

台南社區藥局提供6大功能評估 協助預防長者失智失能

相關新聞

愛立康藥局涉吸金上億 老闆夫婦移送複訊

新北樹林愛立康藥局吳姓老闆與妻子林女，趁疫情期間以藥局擴店、買防疫物資販售可獲豐厚報酬等吸金上億元，但事後卻改口稱投資失...

引進陸製機械當海軍雷達機電組 廠商洗產地獲利5千萬遭訴

廣昱公司2019年得標國防部海軍司令部海軍電隊指揮部的雷達發電機組採購案，為了符合國軍規定，從大陸引進發電機組與零件後將...

女懷疑男友另結新歡…煮麵下藥剪斷命根子沖馬桶 判刑5年

越南華僑馮姓女子懷疑同居男友另結新歡，氣憤之餘把安眠藥磨粉摻入花雕雞麵迷昏他，再剪斷陰莖丟進馬桶沖走，事後搭計程車到派出...

忘不了上高鐵殘障廁所口角之辱 男一年多後3度重返塗鴨判刑

梅姓男子曾在高鐵殘障廁所如廁與保全員起口角，1年多後還是嚥不下這口氣，3度重返殘障廁所留言「打死流氓保全」，台北地院審理...

樓上、樓下鄰居處不睦 翻倒鞋櫃還嗆屋主是「黑道」

高雄張姓女子和樓下的黃姓女鄰居相處不來，去年7月22日晚間，張女下樓時趁機翻倒黃女的兩個鞋櫃，還在住戶群組傳訊「移鞋櫃就...

應曉薇涉賄選不起訴 北檢將依職權送高檢署再議

北市議員應曉薇被控於去年九合一選舉期間涉及餐會賄選。台北地檢署認定應女無期約賄選犯意，將全案不起訴。由於應女涉及最輕本刑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦