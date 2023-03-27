賣榴槤出事！萬華男身背「6條通緝」擺攤遭盤查下場慘…入獄8年

謝姓男子身背6條通緝在身，被判8年6月徒刑，他不想入監到處窩藏，孰料昨天化身攤販在西門町賣榴槤，因違法擺攤，遭員警盤查，他亂報3次他人身分證字號想矇混過關，仍被員警戳破「不要再唬爛」，警詢後移請地檢署及地方法院歸案。

萬華警方昨天（26日）晚上6點50分，執行金融機構巡簽勤務，在昆明街、成都路口的銀行前，發現謝姓男子（62歲）違法擺攤賣榴槤，上前盤查，因謝始終避重就輕，一連串謊報3次身分證字號，員警觀察發現「根本不是他本人」，認定有問題，要求他出示證件。

謝男見逃不過，乖乖交出身分証件，員警一查竟是「6條通緝犯」，自2020年2月至2021年5月，台北、新北、桃園、苗栗地檢署、台北地院都陸續發布詐欺、稅捐稽徵法、商業會計法等通緝，其中2條通緝還被判處執行7年1月和1年5月徒刑，立刻將他帶回派出所偵辦，詢後依法解送歸案。