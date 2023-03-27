引進陸製機械當海軍雷達機電組 廠商洗產地獲利5千萬遭訴
廣域公司2019年得標國防部海軍司令部海軍電隊指揮部的雷達發電機組採購案，為了符合國軍規定，從大陸引進發電機組與零件後將產地洗成新加坡，新北地檢署依政府採購法、詐欺、偽造文書等罪起訴。
檢方調查，海軍2019年辦理四個雷達發電機組採購案，採公開招標最低標決標方式，並規定發電機組須歐美日品、零組件不得為中國製造、進口、轉口。廣域公司以低價獲得其中三標，現場還引發主標人懷疑並請廣域說明，廣域稱機組均來自歐洲，並因此獲得認可得標。
未料得標後，廣域公司賴姓老闆等三人卻偽造原廠製造證明文件，並在驗收時故意先撕毀標示大陸製造進口的發電機組簡體字貼紙，詐騙驗收人員，不法獲利5千萬餘。
偵查時，三人辯稱一開始是向西班牙下單，是因交期不及才跟大陸地區廠商調貨，並坦承刻意洗產地，從新加坡轉口到台灣，由於員工也證稱，有被交代如果進口產品有簡體字標示，就要撕掉，檢方依詐欺、偽造文書、違反政府採購法等罪起訴，並請法院依政府採購法對廣域公司科處罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言