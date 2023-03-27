引進陸製機械當海軍雷達機電組 廠商洗產地獲利5千萬遭訴

廣域公司2019年得標國防部海軍司令部海軍電隊指揮部的雷達發電機組採購案，為了符合國軍規定，從大陸引進發電機組與零件後將產地洗成新加坡，新北地檢署依政府採購法、詐欺、偽造文書等罪起訴。

檢方調查，海軍2019年辦理四個雷達發電機組採購案，採公開招標最低標決標方式，並規定發電機組須歐美日品、零組件不得為中國製造、進口、轉口。廣域公司以低價獲得其中三標，現場還引發主標人懷疑並請廣域說明，廣域稱機組均來自歐洲，並因此獲得認可得標。

未料得標後，廣域公司賴姓老闆等三人卻偽造原廠製造證明文件，並在驗收時故意先撕毀標示大陸製造進口的發電機組簡體字貼紙，詐騙驗收人員，不法獲利5千萬餘。