內輪差很危險！ 台南大型車壓破氣球讓老人觀察體驗
為加強高齡長者認知大型車內輪車危險性，台南市警察局交通大隊今天請來大巴士，開進南區老人會旁停車場，150名社區老人觀察大型車轉彎壓破氣球所形成的「內輪差」軌跡，透過體驗式教學活動，了解大型車對生命安全財產的潛在威脅。
交通大隊除讓高齡長者坐上駕駛座，從大車駕駛高度親身觀察車外道路環境，了解大型車視野死角的危險性。現場另準備特殊3D酒醉眼鏡，模擬酒醉時走路搖搖晃晃的感覺，讓大家了解酒後身體無法控制情形，藉此提醒千萬別貪杯酒駕，誤人誤己。
台南市警察局為加強高齡長者對「內輪差、視野死角及酒駕」的潛在危險認知，結合台南監理站、台南市社會局、南區老人會及台南市警第六分局等單位，今天下午2點30分起在南區老人會旁停車場聯合辦理「高齡者交通安全行-大型車內輪差與視野死角體驗活動」。
交通警察大隊大隊長周冠輝表示，活動讓南區老人會的高齡長者親身經驗並觀摩「內輪差、視野死角及酒駕」的潛在危險，藉由體驗參與式的交安宣導活動，有效提升高齡長者對交通潛在危險認識，進一步減少民眾因這些原因所造成不可挽回的悲劇。
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