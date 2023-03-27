曾格爾爸爸加入戰局挺女兒 出庭作證指她沒過夜沒拿錢

登山女神曾格爾遭公關女強人岳啟儒指控介入婚姻，和岳女的丈夫陳坤保到北投三二行館泡湯共宿，還拉170萬登山贊助。61歲曾父今天到庭作證，力挺女兒，希望岳女一個月內撤告並道歉，否則必要時將研擬提告詐欺罪。

61歲股票分析師、宣和堂主人父親曾國良今表示，事發後我都知道女兒被整、被網路霸凌，「我的心很痛」，爸爸現在要加入戰局。曾父激動表示，他不是軟腳蝦，是全世界最大北宋汝窯收藏家，目前還在舉辦展覽，他向女兒喊話，女兒想要爬山，爸爸全力支持。

曾父在庭前表示，女兒有男朋友，根本沒有和陳坤保在北投三二行館共宿，也沒有拿170萬元贊助，他今天出庭就是為了替女兒作證。

曾父指出，一個有愛國情操的女兒，拿著國旗在山上吶喊爭光，卻被他們夫妻搞掉，懷疑iPad都能聯通，兩夫妻可能在仙人跳，想要騙女兒美色，不得已、必要時會提告陳姓夫妻涉嫌詐欺。

岳女提告曾格爾侵害配偶權，求償2百萬，今天下午士林地方法院傳富商陳坤保、曾父曾國良作證，全案因涉及當事人隱私，諭知不公開審理。稍早先訊問陳坤保，曾國良其次。