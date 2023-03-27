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忘不了上高鐵殘障廁所口角之辱 男一年多後3度重返塗鴨判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

梅姓男子曾在高鐵殘障廁所如廁與保全員起口角，1年多後還是嚥不下這口氣，3度重返殘障廁所留言「打死流氓保全」，台北地院審理，依3個恐嚇公眾罪判梅有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

梅2020年11月間，搭乘高鐵列車在第7車廂殘障廁所如廁，與列車上保全人員起口角爭執，當時心生不滿，事情過了1年多，還是耿耿於懷。

檢方指控，2022年1月30日，梅搭乘高鐵141車次列車，進入第7車廂殘障廁所，以紅色白板筆在自動門內側以直書方式塗寫「打死流氓保全」、「我一定會宰了你」等恐嚇性文字。

2022年2月4日，梅搭乘高鐵129車次列車，又在第7車廂殘障廁所內塗寫「打死流氓保全」、「我一定會宰了你」，另拉下嬰兒尿布檯，在內側背板牆面塗寫相同的恐嚇文字。

2022年2月13日，梅再搭乘高鐵141車次列車，又在第7車廂殘障廁所內以直書、橫書塗寫一樣的文字，警方查辦，檢方將梅起訴。

梅否認犯行，辯稱只是進去上廁所，廁所裡面的文字不是他寫的，還說「應是其他對高鐵不滿的旅客寫的」。法院調查，梅3次使用殘障廁所後，分別有旅客、清潔員發現廁所遭人破壞，有保全員、列車長、旅客的供述為證，此外，警方採集梅的手寫字跡，則與廁所門上、尿布檯上的字跡相符，認定梅犯案。

判決書說，梅不思控制情緒、理性處事，只因對高鐵保全員不滿，恣意恐嚇，考量犯後態度、素行、犯罪動機，依法判決。

梅姓男子曾在高鐵殘障廁所如廁與保全員口角，在殘障廁所留言「打死流氓保全」，判刑4月。圖為高鐵列車。本報資料照片
梅姓男子曾在高鐵殘障廁所如廁與保全員口角，在殘障廁所留言「打死流氓保全」，判刑4月。圖為高鐵列車。本報資料照片

保全 高鐵

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