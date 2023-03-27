樓上、樓下鄰居處不睦 翻倒鞋櫃還嗆屋主是「黑道」

高雄張姓女子和樓下的黃姓女鄰居相處不來，去年7月22日晚間，張女下樓時趁機翻倒黃女的兩個鞋櫃，還在住戶群組傳訊「移鞋櫃就是讓妳知道新屋主可能是道上兄弟，亂找麻煩會惹來殺身之禍」，黃女嚇到提告，高雄地院依恐嚇罪，判張女20天拘役，得易科罰金。

判決指出，張女、黃女住在高雄苓雅區同一棟大樓，張女住在11樓、黃女住在10樓，但兩人常常因為居住習慣、環境問題發生爭吵。

去年7月22日晚間10時許，張女從住家下樓，翻倒黃女家門口的兩個鞋櫃，3天後在住戶群組留言，稱鞋櫃是她翻倒，還稱「本人移鞋櫃無非就是讓妳知道，新屋主可能是道上兄弟」、「妳再亂找樓上麻煩可能會招來殺身之禍，嚇嚇妳日後不要再找樓上麻煩。」