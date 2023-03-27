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要「第三性」公關提供性服務 他白嫖還說：洗澡時才知道是男的

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

𨶒姓男子上網找「第三性公關」從事性服務，完事拒付5000元，挨告詐欺，𨶒向檢察官辯稱，本來要找女性，到現場才發現是男性，還自認被騙，台北地院根據雙方通聯紀錄認為，𨶒本來就是要找變性人，判𨶒拘役30日，可上訴。

2021年11月28日18時，𨶒在LINE上與這名「第三性公關」聯繫，約定以5000元買對方1小時的性服務，於11月30日約在萬華區某旅店性交。

𨶒到場後，先表示會事後再給錢，但完成性交易後，卻以未帶現金要到車上取款、或要去提款機理由不付錢，被害人向警方提告，檢方分案偵辦。

檢察官偵查時，𨶒辯稱，他是等到對方進房間脫衣、洗澡時，才知道不是女性、是男性，於是發生爭執，一起去附近超商理論，但後來改稱只是在討價還價，2022年8月檢方再次開庭時，𨶒坦承犯罪。

檢方根據𨶒與被害人LINE的對話紀錄，發現𨶒自稱「我不喜歡女生」、「我被2個第三性騙過」等，認為𨶒顯然明知被害人是「第三性公關」，卻利用對方不願聲張，意圖白嫖，認定𨶒詐欺，將他起訴。

判決書指出，𨶒坦承犯行，曾帶5000元出庭欲賠償被害人，不過，被害人傳喚不到未能實際賠償，𨶒犯後態度尚可，審酌詐得利益高低，判𨶒拘役30日，判追徵5000元犯罪所得。

𨶒姓男子上網找「第三性公關」從事性服務，完事拒付5000元，挨告詐欺，台北地院判𨶒拘役30日。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
𨶒姓男子上網找「第三性公關」從事性服務，完事拒付5000元，挨告詐欺，台北地院判𨶒拘役30日。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

詐欺 檢察官

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