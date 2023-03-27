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應曉薇涉賄選不起訴 北檢將依職權送高檢署再議

中央社／ 台北27日電

台北市議員應曉薇（中）涉嫌賄選案，北檢不起訴，檢察官將依職權送高檢署再議。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
台北市議員應曉薇（中）涉嫌賄選案，北檢不起訴，檢察官將依職權送高檢署再議。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
北市議員應曉薇被控於去年九合一選舉期間涉及餐會賄選。台北地檢署認定應女無期約賄選犯意，將全案不起訴。由於應女涉及最輕本刑3年以上案件，檢察官將依職權送高檢署再議。

檢警接獲檢舉，指應曉薇與楊姓里長候選人（未當選）於去年10月間選舉期間，涉嫌以餐會方式賄選，違反公職人員選舉罷免法；檢調去年12月間約談應女等人說明，訊後請回。

檢方查出，應曉薇並非餐會主辦者，她是按照助理安排出席；主辦餐會者是某陳姓業者出資，主要目的在拓展人脈、促進公司業務，雖然帶有固樁、拉票的附隨利益，但查無期約賄選或交付賄賂的犯意。

檢方認為，應曉薇是議員候選人，競選期間出席各項活動，在場合中拉票、尋求支持，當屬合理，難以認定應女主觀上具有行賄犯意，將全案不起訴處分。

刑事訴訟法第256條第3項規定，「死刑、無期徒刑或最輕本刑三年以上有期徒刑之案件，因犯罪嫌疑不足，經檢察官為不起訴之處分，或第二百五十三條之一之案件經檢察官為緩起訴之處分者，如無得聲請再議之人時，原檢察官應依職權逕送直接上級檢察署檢察長或檢察總長再議，並通知告發人。」

應女被告發的案件為最輕本刑3年以上案件，雖獲不起訴，檢察官將依職權送高檢署再議。

賄選 應曉薇

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