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保七警被水果刀刺大腿失血過多身亡 妻最終判關8年半徒刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

劉姓保七總隊警員和歐姓妻子一起經營火鍋店，他3年前和歐女吵架，被妻子拿水果刀刺入大腿切斷動脈，導致他失血過多身亡，最高法院依家暴傷害致死罪判歐女8年6月徒刑定讞。

歐女和丈夫2020年5月10日在火鍋店發生爭執，雙方不慌而散，丈夫先回家休息；歐女隔天凌晨1時許回家時，仍對丈夫心生不滿，兩人再度發生肢體衝突，她拿一把水果刀刺進丈夫大腿，造成對方左大腿後外側刺切傷、刺切斷左股動脈及靜脈致大量出血。

歐女見丈夫受傷，請女兒協助打119將丈夫送醫急救，但劉最終仍傷重不治；歐女否認犯行，供稱自己到家時，丈夫在地上睡覺，她叫丈夫去洗澡時，丈夫抓著她嬉鬧，推擠時不小心弄到丈夫。

法院認為劉的傷口深度達12公分，和水果刀刀刃長長13.5公分，僅剩1.5公分的差距，且切斷股動脈及靜脈，可見力道非輕，難以想像是歐女不慎刺入導致，不採信歐女的說詞。

法院審酌歐女因為口角糾紛，卻不以理性和平方式控制情緒，就拿水果刀刺傷交往多年、結婚2年多的丈夫而身亡，使家屬承受天人永隔的傷痛，且犯後稱是失手誤傷，未能坦然面對自身犯行，犯後雖和家屬以150萬元達成和解，但尚未履行，一、二審依家暴傷害致死罪判刑8年6月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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丈夫 家暴

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