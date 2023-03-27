保七警被水果刀刺大腿失血過多身亡 妻最終判關8年半徒刑定讞

劉姓保七總隊警員和歐姓妻子一起經營火鍋店，他3年前和歐女吵架，被妻子拿水果刀刺入大腿切斷動脈，導致他失血過多身亡，最高法院依家暴傷害致死罪判歐女8年6月徒刑定讞。

歐女和丈夫2020年5月10日在火鍋店發生爭執，雙方不慌而散，丈夫先回家休息；歐女隔天凌晨1時許回家時，仍對丈夫心生不滿，兩人再度發生肢體衝突，她拿一把水果刀刺進丈夫大腿，造成對方左大腿後外側刺切傷、刺切斷左股動脈及靜脈致大量出血。

歐女見丈夫受傷，請女兒協助打119將丈夫送醫急救，但劉最終仍傷重不治；歐女否認犯行，供稱自己到家時，丈夫在地上睡覺，她叫丈夫去洗澡時，丈夫抓著她嬉鬧，推擠時不小心弄到丈夫。

法院認為劉的傷口深度達12公分，和水果刀刀刃長長13.5公分，僅剩1.5公分的差距，且切斷股動脈及靜脈，可見力道非輕，難以想像是歐女不慎刺入導致，不採信歐女的說詞。