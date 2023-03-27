情已逝官司還沒結束 汪小菲闢戰場告大S債務人異議之訴…輸了

大S（右）、汪小菲離婚後對簿公堂。圖／取自微博 大S與韓國歌手「酷龍」具俊曄再婚後，前夫汪小菲拒絕依協議支付費用，大S以當初的調解筆錄為據聲請強制執行獲准，法院核發扣押命令；汪小菲聲請停止強制執行，並對大S提債務人異議之訴，台北地方法院今判汪小菲敗訴，可上訴。

大S以汪小菲未依照調解筆錄約定給付生活費，聲請強制執行汪小菲750萬元財產，但汪小菲認為沒有違反調解筆錄中的給付義務，依法提債務人異議之訴，並請求法院在訴訟確定之前，暫時停止執行他的財產。

台北地院認為汪小菲已提債務人異議之訴，且強制執行程序尚未終結，准汪小菲提供165萬元擔保金後停止執行。另外，債務人異議之訴，法院歷經多次開庭，皆採不公開審理，雙方也沒有在法庭現身，汪小菲委由律師呂月瑛，大S則由律師謝淮軒出庭。雙方律師每每面對媒體詢問，均閉口不談案情。