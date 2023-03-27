緩起訴卻寫信嗆檢察官 被認定恐嚇

男子因車禍肇事逃逸，經高雄地檢署檢察官處分緩起訴，但須繳款給國庫，事後竟寄信給檢察官，要檢察官「注意行車安全」。記者林保光／攝影 汪姓保全員肇事逃逸，高雄地檢署檢察官處分緩起訴，須繳一萬元給國庫，他心生不滿，三度寄信給承辦檢察官「抒發情緒」，文中提到「會有報應」、「注意行車安全」，檢察官報案。高雄地方法院認為，信件內容足以令人感覺生命、身體安全受威脅，依恐嚇公共安全罪判汪拘役四十天，可易科罰金。

據了解，汪姓男子二○二一年間在高雄苓雅區騎機車右轉，一名婦人閃避他跌倒受傷，汪沒停車被控肇事逃逸，警方依公共危險罪送辦。高雄地檢署開庭時，汪主張沒撞到婦人，但檢察官認為婦人受傷與他騎車右轉有因果關係，緩起訴處分，要汪支付一萬元給國庫，並參加一場法治教育課程結案。

汪收到繳費通知書，認為自己經濟拮据，還要繳一萬元給國庫，先具名寫信給承辦檢察官表達不滿，去年六月、八月，又匿名寫二封信寄給檢察官，稱「不要靠你有權，就可以欺凌善良百姓」、「乎你罰錢去開查某、看病吃藥…吃乎死」，第二封信更在信中稱「吃乎死，會有報應」，最後還加註「注意行車安全」。

檢察官收到信後，騎車或開車就會擔心有人對他不利，懷疑汪男所為，報警追查，高雄市刑警大隊將汪具名的信與二封匿名信送刑事局鑑定，確定筆跡相符，約談到案。汪承認寫信，但稱他沒恐嚇意思，只是抒發情緒而已，檢方依恐嚇罪嫌起訴。

法官認為，汪僅因不滿檢察官偵查作為，以惡害言語或舉動，使他人心生畏懼，這種文字已足以令一般人感覺生命、身體安全受威脅，客觀上已可認屬「惡害之通知」，判汪拘役四十天，可易科罰金。全案可上訴。

詛咒+威脅安全 不算抒發情緒

記者林保光／高雄報導

汪姓男子車禍肇逃不滿檢方處分，寫信給檢察官「抒發情緒」涉及恐嚇。律師認為，恐嚇罪構成要看事實認定，除非被告所留文字不構成「對將來不利之預告」，否則以現在法官、檢察官的認定標準，很容易因講錯話吃上恐嚇官司。

律師葛光輝認為，「對將來不利之預告」，要看所暗示的事會不會發生、是不是人能控制，像「要殺你」、「燒房子」、「讓你沒工作」，都是能做得到的事，足以讓被害人心生畏懼，都可能構成恐嚇，像「你會被天打雷劈」這類詛咒，不是人能控制，可能較不易構成恐嚇。

汪姓保全員在第一封匿名信前段，提及「不要靠你有權，就可以欺凌善良的百姓，任憑你宰割」，葛光輝認為還不到恐嚇程度，後段提到「吃乎死吃呼流鼻水，吃呼沒留住址」，也可能被當成只是一般人茶餘飯後的歇後語，但第二封信在一連串「吃乎死，吃乎沒留住址，會有報應」文字後，又加上「注意行車安全」，連接起來便超過情緒抒發範圍。

律師涂榆政說，如果只是單純對公權力提出批評，或者表達對執法的意見，比如說「人在做，天在看」、「拿人民的錢卻不做事」，難構成恐嚇，可是在一連串「吃乎死」、「會有報應」等詛咒後，又加上「注意行車安全」，依一般社會通念，便會讓人看了感覺生命、身體安全遭受威脅，已相當具體。