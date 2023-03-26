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因88槍、議長賄選萌生去意？南檢檢察長請辭 同仁：僅恰逢異動時間

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南地檢署檢察長葉淑文傳出向法務部請辭，外界質疑是因南檢偵辦學甲88槍擊案、正副議長賄選案後承受極大壓力才萌生去意。南檢人士說，葉淑文是檢察長異動時間到了，想多點時間陪父親。檢察長調動是法務部長的權責，葉會尊重部長的調動決定。

葉淑文對事始終低調，增加外界不少質疑；有南檢人員昨對外表示，葉淑文調任南檢檢察長3年，努力帶領檢察官辦案，從富商翁茂鍾涉偽造文書案、學甲88槍擊案、郭再欽爐碴案、議員選舉買票、南市府前經發局長陳凱凌涉貪案，到本屆南市正、副議長涉賄選案，葉都是全力以赴，其中多案都已偵結起訴，「哪有什麼壓力大、不敢查辦的問題」。

法務部每年3、4月間都會發布調查局、檢察首長異動，事前法務部高層都會徵詢各地方主管的意願，供法務部長參考。

據了解，葉淑文已擔任4年檢察首長（南檢3年加上屏檢1年），因去年喪母，盼未來有多一點時間照顧生病父親，最近才向上級反應，希望未來有機會調回二審任職。

葉淑文不回應外界猜疑，但透過同事轉達，呼籲各界給南檢一些肯定，檢察官很認真，辦案從不考慮任何勢力，堅定為正義，某些報導把南檢辦案批評成那樣，對認真檢察官不公平。

同事轉達，葉淑文認為辦案要依據證據，不是什麼時候想做什麼，或單靠想像就去認定誰犯罪，檢察官與南檢辦案沒有任何特殊考量，證據到哪裡就辦到哪裡，不縱放也不會躁進。

台南地檢署檢察長葉淑文。記者黃宣翰／攝影
台南地檢署檢察長葉淑文。記者黃宣翰／攝影

法務部 檢察官

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