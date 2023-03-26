不信爭議票僅10張…蘇清泉擬提告選務人員 屏選委會回擊：二面手法

屏東地院昨重驗縣長選舉的12個票匭，揪出10張爭議票；蘇清泉今表示，不相信爭議票僅10張，還說「魔鬼藏在細節裡」，強調為捍衛民主及縣民權益，將對選務人員提起瀆職、偽造文書等刑事訴訟；屏東縣選委會反擊說，根據勘驗明顯可見絕無任何做票問題，蘇一方面肯定選務人員辛勞，另一手卻質疑他人人格，兩面手法讓人對選務人員感到心疼。

國民黨蘇清泉於去年底屏東縣長選舉敗選，質疑計票有誤向法院提出司法救濟，民事合議庭本月13日准予重驗12個票箱，昨日完成1萬多票查驗，有10張爭議票待法官認定。

蘇清泉今發聲明指出，民事庭需由當事人負舉證責任，但團隊沒有行政權和調查資料的權利，尋找證據過程艱辛，訴訟打得非常辛苦。他認為不只10張選票有爭議，「魔鬼藏在細節裡」，為了捍衛民主及鄉親權益，雖肯定選務工作辛勞，仍決定對疑似違法從事作票行為的人員，提起瀆職、偽造文書、違反選罷法等刑事告訴。

他表示，經調取選委會資料，發現有100多個投開票所資料輸入異常，加上最近一周動員63人次律師，閱覽完711本選舉人名冊，發現更多疑似違法事證，如印章不符也可領票、原鄉選區故意不發縣長選票等，律師團已將相關文件影印存證，待整理後交給合議庭法官裁決。

對於蘇的指控，屏東縣選委會回擊表示，12個票箱勘驗結果顯示，僅少許選票封袋有破損跡象或封口未封存良好，另有約10張有效票、無效票有爭議待認定，絕無明顯可見做票問題，蘇應面對事實，勿再針對些許作業或保存瑕疵惡意扭曲擴大解讀。

縣選委會認為，蘇既然選擇進入法院，應依法定程序在法庭上進行案件攻防，不該以個人片面及任意解讀影響輿論，企圖對審理中的案件造成壓力，另外，蘇一面肯定多數選務人員辛勞，一面又質疑他人人格，再三要求法院准許全部711個投開票所進行驗票，此種的二面手法讓人對各投開票所工作人員感到心疼，而蘇的競選總部也於開票當晚記錄彙整結果，其記錄應與中選會公告內容相同，縣選委會絕無竄改選舉人名冊的道理及意義。