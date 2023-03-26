快訊

明天下午抵陸！ 馬英九將在上海浦東機場發表談話

越南新二代研發「互動遊戲盒」 期許母語越講越好

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

為了栽培新住民二代成為未來新國力，移民署日前辦理「『多元文化 樂活創新』行動方案競賽」，特優獎得主是越南新二代李如寶團隊，他們研發「越食煮憶美食互動遊戲盒」，希望藉由手機導入母語發音的方式，讓在台灣的越南新二代的母語越講越好。

移民署北區事務大隊台北市服務站蘇慧雯主任表示，為了鼓勵新住民及其子女將多元文化背景優勢，轉化為實際的政策提案與行動，移民署舉辦「『多元文化 樂活創新』行動方案競賽」讓新住民將創意轉為行動。

李如寶表示，為了要改變所有新二代的自我認同困境，團隊研發了「越食煮憶美食互動遊戲盒」，藉由卡牌介紹越南景點、文化傳說以及母國美食等，增加學習母語興趣及練習機會，透過互動遊戲盒能獲得家鄉的知識及情報，激發對家鄉文化認識與學習母語的渴望。

李如寶說，自己曾在台灣人與越南人之間迷惘，甚至不願意主動提起自己的新二代身分，好在透過參加移民署的活動，讓她理解到越南新二代的身分不是弱勢，反而是人生當中無可限量的寶藏。

蘇慧雯表示，如同李如寶正幫新二代找尋回家的路，移民署也非常了解在台外來人口的思鄉之情。於112年2月1日起至6月30日止，辦理「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，凡專案期間自行到案之逾期停(居)留外來人口，皆採取「不管制」、「不收容」及「最低裁罰」，鼓勵逾期停（居）留外來人口勇敢自首，讓移民署幫您順利回家。

李如寶（右1）希望新二代的母語越練越好，成為台越最佳的溝通橋樑。記者翁至成／翻攝
李如寶（右1）希望新二代的母語越練越好，成為台越最佳的溝通橋樑。記者翁至成／翻攝
越南新二代李如寶（左）團隊研發「越食煮憶美食互動遊戲盒」獲得「『多元文化 樂活創新』行動方案競賽」成果特優獎。記者翁至成／翻攝
越南新二代李如寶（左）團隊研發「越食煮憶美食互動遊戲盒」獲得「『多元文化 樂活創新』行動方案競賽」成果特優獎。記者翁至成／翻攝

移民署 越南 美食

延伸閱讀

新二代展現多語優勢 高雄東南亞語演講競爭激烈

瑞芳新住民唐光蓮熱心公益 當志工講台語嘛ㄟ通

普發6000元 移民署：新住民永久居留者受惠

長大了！裘莉越南養子當街撩衣秀腹肌 傳與養父沒和好

相關新聞

影／為一坪空間引爆宿怨 台中攤商開貨車衝撞攤位2人傷

台中市許姓、徐姓男子是中清西二街的攤商，雙方攤位緊鄰，但連月來為了攤位後方一塊一坪大空間，起了糾紛，今天上午8時許，雙方...

魚販兒酒後開小貨車上工…母聽「拒測罰18萬」催他配合酒測 遭上銬

高雄梓官魚市場林姓魚販，凌晨載母親擺攤途中，因闖紅燈遭警網攔下；警方聞到他滿身酒氣，林母央求警勿對兒子酒測，後來一聽拒測...

影／台中熟女開398萬BMW X6赴會 北屯闖紅燈撞車被查出酒駕

台中市陳姓女子在前天駕駛一輛新車要價398萬的BMW X6，行經北屯時闖紅燈，當時綠燈直行的貨車閃避不及撞上，陳女與張姓...

男子肇事逃逸獲緩起訴 竟然寫信恐嚇檢察官

汪姓男子因車禍肇事逃逸，經高雄地檢署檢察官處分緩起訴，但須繳款給國庫，事後竟寄信給檢察官，抒發情緒，並要檢察官「注意行車...

身背9案通緝男見警閃爍 謊報胞兄證號仍逃不過被逮命運

新北市海山警分局文聖所警員王韋堯昨傍晚5時許，巡邏行經萬安街巷弄時，盤查一名郭姓男子時，他起初謊報胞兄身份證號，警員當場...

綠委指88槍主嫌是藍營輔選大將 國民黨不要出事神切割

民進黨立委郭國文今天表示，台南學甲88槍擊案的主嫌王文宗，過去擔任前總統馬英九、國民黨主席朱立倫後援會的會長，去年更大力...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦