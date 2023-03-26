越南新二代研發「互動遊戲盒」 期許母語越講越好

為了栽培新住民二代成為未來新國力，移民署日前辦理「『多元文化 樂活創新』行動方案競賽」，特優獎得主是越南新二代李如寶團隊，他們研發「越食煮憶美食互動遊戲盒」，希望藉由手機導入母語發音的方式，讓在台灣的越南新二代的母語越講越好。

移民署北區事務大隊台北市服務站蘇慧雯主任表示，為了鼓勵新住民及其子女將多元文化背景優勢，轉化為實際的政策提案與行動，移民署舉辦「『多元文化 樂活創新』行動方案競賽」讓新住民將創意轉為行動。

李如寶表示，為了要改變所有新二代的自我認同困境，團隊研發了「越食煮憶美食互動遊戲盒」，藉由卡牌介紹越南景點、文化傳說以及母國美食等，增加學習母語興趣及練習機會，透過互動遊戲盒能獲得家鄉的知識及情報，激發對家鄉文化認識與學習母語的渴望。

李如寶說，自己曾在台灣人與越南人之間迷惘，甚至不願意主動提起自己的新二代身分，好在透過參加移民署的活動，讓她理解到越南新二代的身分不是弱勢，反而是人生當中無可限量的寶藏。