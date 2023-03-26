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魚販兒酒後開小貨車上工…母聽「拒測罰18萬」催他配合酒測 遭上銬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄梓官魚市場林姓魚販，凌晨載母親擺攤途中，因闖紅燈遭警網攔下；警方聞到他滿身酒氣，林母央求警勿對兒子酒測，後來一聽拒測得罰18萬，車子須移置保管，擔心無法賣魚，三餐沒著落，態度轉變，急催兒子酒測，結果一測超過標準值，兒子被上銬逮捕。

岡山分局梓官分駐所警方22日凌晨3時許，巡邏經過忠孝路與梓官路口，見一輛小貨車闖紅燈，立即上前攔停。

小貨車駕駛36歲的林姓男子，和坐在副駕駛的林男母親，下車接受警方盤查，警方於言談中，發現林滿身酒味，追問下，林坦承前一晚喝了10幾罐啤酒，因在菜市場擺攤賣魚，正趕著要前往市場開工。

林母當下向警方求情，是否能不要對兒子酒測，警方當下告知，酒測0.18 到0.24毫克酒測值就要扣車，0.25人就要被銬、要送地檢署；若拒測罰18萬，也要扣車，車輛得移置保管，還要上道路交通安全講習。警方並斥責林男，車開這麼快，煞車都沒在煞，萬一撞到人就…。

林母聽了警方一連串的告知權利，口中碎念「這樣生意就不用做了，沒生意做要怎麼辦，這樣三頓就吃力了」，因擔心車被扣，生活無以為繼，隨後轉變態度，在旁催促兒子「你快點吹…」。

林在母親的催促下，答應酒測，結果警方一測，測出超過每公升0.45毫克的標準值，當場被依公共危險罪嫌上銬逮捕，林母只好眼睜睜看著兒子被帶走。

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高雄魚販林姓男子駕車載母親到市場開工，闖紅燈被警方攔下，林母擔心車被扣無法做生意，催促兒子酒測，結果酒測超標。記者石秀華／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高雄魚販林姓男子駕車載母親到市場開工，闖紅燈被警方攔下，林母擔心車被扣無法做生意，催促兒子酒測，結果酒測超標。記者石秀華／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高雄魚販林姓男子駕車載母親到市場開工，闖紅燈被警方攔下，林母原本央求警勿對兒子酒測，後擔心車被扣無法做生意，改催促兒子酒測，結果酒測超標，兒子被上銬逮捕。記者石秀華／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高雄魚販林姓男子駕車載母親到市場開工，闖紅燈被警方攔下，林母原本央求警勿對兒子酒測，後擔心車被扣無法做生意，改催促兒子酒測，結果酒測超標，兒子被上銬逮捕。記者石秀華／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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