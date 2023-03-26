影／台中熟女開398萬BMW X6赴會 北屯闖紅燈撞車被查出酒駕

台中市陳姓女子在前天駕駛一輛新車要價398萬的BMW X6，行經北屯時闖紅燈，當時綠燈直行的貨車閃避不及撞上，陳女與張姓貨車駕駛都有受傷，警方調查，陳女有酒精濃度，將依公共危險罪送辦，陳女辯稱「以為是綠燈」，當時是要去參加友人聚會途中。

經查，陳姓女子（53歲）在前天上午10時許，駕駛一輛BMW X6的租賃車，沿北屯區太原路往東方向行駛，當時張姓男子駕駛大貨車，沿廍子路往北方向直行，陳女行經路口時闖紅燈，張男閃避不急撞上，BMW右前車頭毀損，貨車前車頭也受損，雙方駕駛都有手腳擦挫傷。

陳女辯稱，開車前有喝酒，可能是酒精還沒退才驗出酒精濃度，當時以為是綠燈，不知道有闖紅燈。

警方調查，陳女酒精濃度達每公升0.16毫克，因有肇事已觸犯公共危險罪，依法函送法辦，初判肇事原因是闖紅燈，詳細肇事原因待交大事故組釐清。

第五警分局呼籲，民眾使用交通工具，應遵守交通法規、號誌，依規定通行，另外前一天如有飲酒要注意自身狀況，有可能因宿醉未退，貿然使用交通工具，恐被驗出酒精濃度，觸犯公共危險罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康