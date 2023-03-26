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影／為一坪空間引爆宿怨 台中攤商開貨車衝撞攤位2人傷
台中市許姓、徐姓男子是中清西二街的攤商，雙方攤位緊鄰，但連月來為了攤位後方一塊一坪大空間，起了糾紛，今天上午8時許，雙方爭執後，許氣得駕駛貨車，衝撞徐攤位，不過也造成自己攤位毀損，市場警衛前往勸架時，也被許毆傷，警方依法將許男依傷害等罪送辦。
經查，許男（32歲）、徐男（38歲）都是西屯區中清西二街的市場攤商，許賣蔬果、徐賣雨傘，兩家攤位相鄰，不過近3、4個月來，二人因為攤位後方一塊1坪大的空間屬誰使用，而吵得不可開交，埋下宿怨，今天清晨8時許，雙方爭執後，許開著貨車，數度衝撞徐攤位，將徐攤位撞倒，但也連帶波及自己攤位。
市場警衛看到，趕緊上前阻止、勸架並報警，但過程中許男仍毆打到警衛臉部，徐男也因許開車衝撞，造成小腿擦傷，警方獲報到場時，許男還指控「被人打」，經釐清後，認定許男涉犯傷害、毀損等罪，依法移送台中地檢署偵辦。
第六警分局呼籲，民眾遇事應冷靜處理，勿因一時情緒失控而衍生其他事端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。
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