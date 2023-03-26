快訊

他嘆用載具對發票更難中 網友揭關鍵原因：中獎率越來越低

蕭敬騰投資飲料店快倒光 7家店網上狀態皆「已歇業」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／為一坪空間引爆宿怨 台中攤商開貨車衝撞攤位2人傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市許姓、徐姓男子是中清西二街的攤商，雙方攤位緊鄰，但連月來為了攤位後方一塊一坪大空間，起了糾紛，今天上午8時許，雙方爭執後，許氣得駕駛貨車，衝撞徐攤位，不過也造成自己攤位毀損，市場警衛前往勸架時，也被許毆傷，警方依法將許男依傷害等罪送辦。

經查，許男（32歲）、徐男（38歲）都是西屯區中清西二街的市場攤商，許賣蔬果、徐賣雨傘，兩家攤位相鄰，不過近3、4個月來，二人因為攤位後方一塊1坪大的空間屬誰使用，而吵得不可開交，埋下宿怨，今天清晨8時許，雙方爭執後，許開著貨車，數度衝撞徐攤位，將徐攤位撞倒，但也連帶波及自己攤位。

市場警衛看到，趕緊上前阻止、勸架並報警，但過程中許男仍毆打到警衛臉部，徐男也因許開車衝撞，造成小腿擦傷，警方獲報到場時，許男還指控「被人打」，經釐清後，認定許男涉犯傷害、毀損等罪，依法移送台中地檢署偵辦。

第六警分局呼籲，民眾遇事應冷靜處理，勿因一時情緒失控而衍生其他事端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

台中市許姓攤商與徐姓攤商有宿怨，今早開貨車衝撞徐攤位，也波及自己攤位，警方到場抓人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓攤商與徐姓攤商有宿怨，今早開貨車衝撞徐攤位，也波及自己攤位，警方到場抓人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓攤商與徐姓攤商有宿怨，今早開貨車衝撞徐攤位，也波及自己攤位，警方到場抓人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓攤商與徐姓攤商有宿怨，今早開貨車衝撞徐攤位，也波及自己攤位，警方到場抓人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓攤商與徐姓攤商有宿怨，今早開貨車衝撞徐攤位，也波及自己攤位，警方到場抓人送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓攤商與徐姓攤商有宿怨，今早開貨車衝撞徐攤位，也波及自己攤位，警方到場抓人送辦。記者陳宏睿／翻攝

台中市

延伸閱讀

影／斗六母女腳踏車雙載10秒遇死劫 砂石車撞倒...催油門二度輾過

斗六死亡車禍！2婦騎腳踏車被聯結車撞斃 駕駛：視線死角

獨／陸軍六軍團化學兵三三群演習事故 煙霧罐冒火...2人燙傷送醫

飛行練習出意外！彰化民用輕航機傳墜落、冒煙 2人燒成焦屍

相關新聞

影／為一坪空間引爆宿怨 台中攤商開貨車衝撞攤位2人傷

台中市許姓、徐姓男子是中清西二街的攤商，雙方攤位緊鄰，但連月來為了攤位後方一塊一坪大空間，起了糾紛，今天上午8時許，雙方...

男子肇事逃逸獲緩起訴 竟然寫信恐嚇檢察官

汪姓男子因車禍肇事逃逸，經高雄地檢署檢察官處分緩起訴，但須繳款給國庫，事後竟寄信給檢察官，抒發情緒，並要檢察官「注意行車...

身背9案通緝男見警閃爍 謊報胞兄證號仍逃不過被逮命運

新北市海山警分局文聖所警員王韋堯昨傍晚5時許，巡邏行經萬安街巷弄時，盤查一名郭姓男子時，他起初謊報胞兄身份證號，警員當場...

綠委指88槍主嫌是藍營輔選大將 國民黨不要出事神切割

民進黨立委郭國文今天表示，台南學甲88槍擊案的主嫌王文宗，過去擔任前總統馬英九、國民黨主席朱立倫後援會的會長，去年更大力...

高雄7旬嬤和「主任檢察官」成Line好友 領85萬結局曝

一般人想和地檢署主任檢察官成Line好友，不容易；但高雄72歲吳姓老婦人接台北地檢署主任檢察官來電，稱她身分遭盜，須交公...

不滿女友夜晚外出 男子傳謎片要求驗收涉恐嚇

高雄黃姓男子傳1段情色影片給女友，稱是「今天的功課」，他要去「驗收」，威嚇女友「學不會就皮癢」。女友害怕報警，高雄地法院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦