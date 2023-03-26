快訊

獨／物理段考題目和2年前雷同…桃園武陵高中下周要重考

央視快報：大陸宣布與宏都拉斯建立外交關係

影／狒狒現蹤鎖定楊梅新屋空屋 加派2組人馬抓酷跑健將

男子肇事逃逸獲緩起訴 竟然寫信恐嚇檢察官

聯合報／ 記者林保光／即時報導

汪姓男子因車禍肇事逃逸，經高雄地檢署檢察官處分緩起訴，但須繳款給國庫，事後竟寄信給檢察官，抒發情緒，並要檢察官「注意行車安全」。高雄地方法院依恐嚇公共安全罪，判他拘役40天。

判決指出，汪姓男子曾在2021年出車禍，因肇事逃逸，經警方依公共危險罪移送法辦，雄檢王姓檢察官給予緩起訴處分，要汪支付公庫1萬元，並參加1場法治教育課程結案。

不料，汪後來認為經濟拮据，還要繳1萬元給國庫，便在去年6月、8月，寫2封信寄給王姓檢察官，稱「不要靠你有權，就可以欺凌善良百姓」、「乎你罰錢去開查某、看病吃藥…吃乎死」，第二封信還質疑檢察官，是否有種起訴郭台銘、陳其邁、陳菊，又稱「吃乎死，會有報應」、並要檢察官「注意行車安全」。

王姓檢察官因此認為每當騎車或開車，會擔心對方對他不利，便報警處理，查出汪涉案。汪稱他沒恐嚇的意思，只是要抒發情緒而已。

高雄地院簡易庭法官認為，汪僅因不滿檢察官偵查作為，以惡害言語或舉動，使他人心生畏懼，這種文字已足以令一般人感覺生命、身體安全受威脅，判決汪拘役40天，可易科罰金。全案可上訴。

男子因車禍肇事逃逸，經高雄地檢署檢察官處分緩起訴，但須繳款給國庫，事後竟寄信給檢察官，要檢察官「注意行車安全」。記者林保光／攝影
男子因車禍肇事逃逸，經高雄地檢署檢察官處分緩起訴，但須繳款給國庫，事後竟寄信給檢察官，要檢察官「注意行車安全」。記者林保光／攝影

檢察官 恐嚇 車禍

延伸閱讀

炸物店老闆自訂自棄詐財害慘熊貓外送 當庭悔過檢緩起訴

行人地獄！北市半小時連兩起行人被撞 肇事車雙雙肇逃

《辛普森家庭：肇事逃逸》發行20周年 「全年齡向GTA」成跨世代搞笑經典作

銀行副總酒駕肇事找妻頂包 夫婦繳23.5萬獲緩起訴

相關新聞

身背9案通緝男見警閃爍 謊報胞兄證號仍逃不過被逮命運

新北市海山警分局文聖所警員王韋堯昨傍晚5時許，巡邏行經萬安街巷弄時，盤查一名郭姓男子時，他起初謊報胞兄身份證號，警員當場...

男子肇事逃逸獲緩起訴 竟然寫信恐嚇檢察官

汪姓男子因車禍肇事逃逸，經高雄地檢署檢察官處分緩起訴，但須繳款給國庫，事後竟寄信給檢察官，抒發情緒，並要檢察官「注意行車...

綠委指88槍主嫌是藍營輔選大將 國民黨不要出事神切割

民進黨立委郭國文今天表示，台南學甲88槍擊案的主嫌王文宗，過去擔任前總統馬英九、國民黨主席朱立倫後援會的會長，去年更大力...

高雄7旬嬤和「主任檢察官」成Line好友 領85萬結局曝

一般人想和地檢署主任檢察官成Line好友，不容易；但高雄72歲吳姓老婦人接台北地檢署主任檢察官來電，稱她身分遭盜，須交公...

不滿女友夜晚外出 男子傳謎片要求驗收涉恐嚇

高雄黃姓男子傳1段情色影片給女友，稱是「今天的功課」，他要去「驗收」，威嚇女友「學不會就皮癢」。女友害怕報警，高雄地法院...

交保遭撤 骨科名軍醫收押

國軍台中總醫院骨科上校主任林建中被控貪汙，廉政署上月在他家搜索查扣兩千三百萬元現金，懷疑利用Ｘ光機採購案收賄，檢方雖聲請...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦