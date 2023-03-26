男子肇事逃逸獲緩起訴 竟然寫信恐嚇檢察官

汪姓男子因車禍肇事逃逸，經高雄地檢署檢察官處分緩起訴，但須繳款給國庫，事後竟寄信給檢察官，抒發情緒，並要檢察官「注意行車安全」。高雄地方法院依恐嚇公共安全罪，判他拘役40天。

判決指出，汪姓男子曾在2021年出車禍，因肇事逃逸，經警方依公共危險罪移送法辦，雄檢王姓檢察官給予緩起訴處分，要汪支付公庫1萬元，並參加1場法治教育課程結案。

不料，汪後來認為經濟拮据，還要繳1萬元給國庫，便在去年6月、8月，寫2封信寄給王姓檢察官，稱「不要靠你有權，就可以欺凌善良百姓」、「乎你罰錢去開查某、看病吃藥…吃乎死」，第二封信還質疑檢察官，是否有種起訴郭台銘、陳其邁、陳菊，又稱「吃乎死，會有報應」、並要檢察官「注意行車安全」。

王姓檢察官因此認為每當騎車或開車，會擔心對方對他不利，便報警處理，查出汪涉案。汪稱他沒恐嚇的意思，只是要抒發情緒而已。