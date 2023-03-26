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身背9案通緝男見警閃爍 謊報胞兄證號仍逃不過被逮命運

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市海山警分局文聖所警員王韋堯昨傍晚5時許，巡邏行經萬安街巷弄時，盤查一名郭姓男子時，他起初謊報胞兄身份證號，警員當場識破，進一步追查更發現他身背詐欺、妨害自由及洗錢防制法等9案通緝，身上還懷有贓款40萬5000元，當場逮捕並解送歸案。

警方表示，郭男因看見巡邏警而眼神閃爍，盤查時他又謊報身份，再以人臉辨識系統追查後，確認並非他所報身分證號之人，且他遭桃園地檢署、苗栗地檢署、新北地檢署、臺中地檢署、基隆地檢署、雲林地院、彰化地院及新竹地院等單位發布計9案通緝。

郭男當場被逮補，並被查扣身上新臺幣40萬5000元、金融卡及信用卡計4張、手機2部等贓證物。郭男坦承因缺錢花用，近日透過從事詐騙集團的朋友介紹，才鋌而走險擔任車手。

全案偵訊後依詐欺通緝、妨害自由通緝、洗錢防制法通緝、違反洗錢防制法、社會秩序維護法及詐欺罪嫌等解送歸案，後續警方將持續溯源，擴大偵辦以瓦解不法詐欺集團，守護民眾的財產安全。

分局長王鴻儒提醒，若民眾接到陌生訊息或電話，都要提高警覺，尤其是對方找各種名義要求匯款、轉帳到陌生帳戶，切勿受騙上當，若有接到相關訊息，可撥打165反詐騙專線或報案110查證，亦可就近至當地派出所諮詢，以免遭到詐騙。

海山警方在郭男身上查獲提款卡及鉅款。記者李易昌／翻攝
海山警方在郭男身上查獲提款卡及鉅款。記者李易昌／翻攝
海山警方在郭男身上查獲提款卡及鉅款。記者李易昌／翻攝
海山警方在郭男身上查獲提款卡及鉅款。記者李易昌／翻攝

通緝 詐欺

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