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綠委指88槍主嫌是藍營輔選大將 國民黨不要出事神切割

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導

民進黨立委郭國文今天表示，台南學甲88槍擊案的主嫌王文宗，過去擔任前總統馬英九、國民黨主席朱立倫後援會的會長，去年更大力為國民黨台南市長候選人謝龍介輔選，王文宗就是國民黨的輔選大將，「國民黨應該要負起一定程度的責任」。

台南地檢署持續偵辦台南學甲88槍槍擊案，前天拘提企圖出境的幕後指使者、在中國窩藏「紅龜」洪政軍的前學甲鎮民代表會主席王文宗，昨天訊後向台南地方法院聲押禁見獲准。

郭國文上午向媒體表示，台南學甲88槍槍擊案的主嫌王文宗，他既是學甲慈濟宮的主委，同時也是國民黨學甲區的主任，當然還是統促黨的成員，而且他過去不但是馬英九、朱立倫後援會的會長，更在去年的台南市長選舉當中，扮演幫謝龍介輔選非常重要的角色。

郭國文質疑，過去這段時間以來，國民黨一直指責民進黨是黑金，那麼現在主嫌出來了，「請問國民黨怎麼說？朱立倫不出來道歉嗎？謝龍介不出來道歉嗎？馬英九你不出來說個話嗎？」王文宗就是國民黨的輔選大將，國民黨應該要負起一定程度的責任。

民進黨立委王定宇則表示，台南學甲88槍槍擊案水落石出，真相大白，幕後主使者王文宗昨天在離境前往香港時被警察逮補，並且送交地檢署聲押禁見，而王文宗過去負責馬英九、朱立倫跟謝龍介輔選的重責大任，甚至擔任輔選的幹部工作，更是國民黨在台南市學甲區的主任。

王定宇指出，王文宗還是統促黨清芳黨部的主委，「所以這一位又紅又藍的王文宗，竟然是88槍幕後的主使者，不僅安排這整個事件，還安排偷渡，甚至安排在中國安置這些槍手的落腳處」。

王定宇說，如今真相大白，國民黨應該給社會一個交代，在選舉的時候政治化操作台南學甲88槍，現在赫然發現根本是藍營的政治要角所發動的開槍行動，做賊的喊抓賊，國民黨必須給社會一個交代，而不是急著切割。

王定宇還說，謝龍介昨天在第一時間立即、快速地神切割，聲稱他跟王文宗不熟、只是在拜廟的行程見過面而已，「事實上在地方的人士都知道，很多網路上的影像也呈現，王文宗根本是謝龍介選市長的時候，非常重要的輔選幹部，從麻豆到學甲都有他的身影」。

王定宇質疑，到底是誰任命王文宗擔任國民黨在學甲區的主任，請國民黨不要利用88槍事件汲取政治紅利，真相大白發現根本是藍營的重要地方樁腳所為，國民黨被抓包就急於切割，做賊的喊抓賊，出事神切割，社會不能容忍這樣的事情發生。

王定宇強調，請國民黨被王文宗輔選過的人，不管是馬英九、朱立倫或者是謝龍介，他們應該給台南人、給社會一個完整的交代。

前總統馬英九（右三）曾經前往台南學甲慈濟宮與世界保生大帝廟宇聯合總會總會長王文宗（左二）一起頒贈「同根同祖」匾額給大陸泉州麒麟山慈濟宮。本報系資料照
前總統馬英九（右三）曾經前往台南學甲慈濟宮與世界保生大帝廟宇聯合總會總會長王文宗（左二）一起頒贈「同根同祖」匾額給大陸泉州麒麟山慈濟宮。本報系資料照

國民黨 王文宗

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