綠委指88槍主嫌是藍營輔選大將 國民黨不要出事神切割

民進黨立委郭國文今天表示，台南學甲88槍擊案的主嫌王文宗，過去擔任前總統馬英九、國民黨主席朱立倫後援會的會長，去年更大力為國民黨台南市長候選人謝龍介輔選，王文宗就是國民黨的輔選大將，「國民黨應該要負起一定程度的責任」。

台南地檢署持續偵辦台南學甲88槍槍擊案，前天拘提企圖出境的幕後指使者、在中國窩藏「紅龜」洪政軍的前學甲鎮民代表會主席王文宗，昨天訊後向台南地方法院聲押禁見獲准。

郭國文上午向媒體表示，台南學甲88槍槍擊案的主嫌王文宗，他既是學甲慈濟宮的主委，同時也是國民黨學甲區的主任，當然還是統促黨的成員，而且他過去不但是馬英九、朱立倫後援會的會長，更在去年的台南市長選舉當中，扮演幫謝龍介輔選非常重要的角色。

郭國文質疑，過去這段時間以來，國民黨一直指責民進黨是黑金，那麼現在主嫌出來了，「請問國民黨怎麼說？朱立倫不出來道歉嗎？謝龍介不出來道歉嗎？馬英九你不出來說個話嗎？」王文宗就是國民黨的輔選大將，國民黨應該要負起一定程度的責任。

民進黨立委王定宇則表示，台南學甲88槍槍擊案水落石出，真相大白，幕後主使者王文宗昨天在離境前往香港時被警察逮補，並且送交地檢署聲押禁見，而王文宗過去負責馬英九、朱立倫跟謝龍介輔選的重責大任，甚至擔任輔選的幹部工作，更是國民黨在台南市學甲區的主任。

王定宇指出，王文宗還是統促黨清芳黨部的主委，「所以這一位又紅又藍的王文宗，竟然是88槍幕後的主使者，不僅安排這整個事件，還安排偷渡，甚至安排在中國安置這些槍手的落腳處」。

王定宇說，如今真相大白，國民黨應該給社會一個交代，在選舉的時候政治化操作台南學甲88槍，現在赫然發現根本是藍營的政治要角所發動的開槍行動，做賊的喊抓賊，國民黨必須給社會一個交代，而不是急著切割。

王定宇還說，謝龍介昨天在第一時間立即、快速地神切割，聲稱他跟王文宗不熟、只是在拜廟的行程見過面而已，「事實上在地方的人士都知道，很多網路上的影像也呈現，王文宗根本是謝龍介選市長的時候，非常重要的輔選幹部，從麻豆到學甲都有他的身影」。

王定宇質疑，到底是誰任命王文宗擔任國民黨在學甲區的主任，請國民黨不要利用88槍事件汲取政治紅利，真相大白發現根本是藍營的重要地方樁腳所為，國民黨被抓包就急於切割，做賊的喊抓賊，出事神切割，社會不能容忍這樣的事情發生。