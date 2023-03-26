高雄7旬嬤和「主任檢察官」成Line好友 領85萬結局曝

一般人想和地檢署主任檢察官成Line好友，不容易；但高雄72歲吳姓老婦人接台北地檢署主任檢察官來電，稱她身分遭盜，須交公證費，否則會遭拘提；吳和對方加好友，依指示向行員謊稱，領85萬要給留美的女兒用，所幸她之後到到派出所諮詢，真警戳破假檢謊言。

警方指出，吳姓老婦人昨天傍晚5時許，走進三民一分局三民派出所，一臉焦慮地告知警方，她接到聲稱是台北地檢署張姓主任檢察官來電，對方指她身分遭人盜用，需繳交公證費用85萬元，否則立即遭拘提。

吳婦說，她和對方加Line後，對方傳來工作證件，及一張要求保密協議條款的照片，並教導她到郵局領款時，要告知行員錢是要給在美國留學的女兒使用，吳信以為真，依對方指示成功領取85萬元。

吳婦說，因為後來在家愈想愈不對勁，先將錢放在置物櫃中，到派出所諮詢，警方拿起她的手機檢事，一眼識破是假檢警詐騙手法，當場提醒吳「這是詐騙，幾十萬的東西，老本都賠掉了」，檢察官不可能未經調查，就請民眾提領現金繳交相關費用。