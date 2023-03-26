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不滿女友夜晚外出 男子傳謎片要求驗收涉恐嚇

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄黃姓男子傳1段情色影片給女友，稱是「今天的功課」，他要去「驗收」，威嚇女友「學不會就皮癢」。女友害怕報警，高雄地法院依恐嚇罪，判黃拘役30天。全案可上訴。

判決指出，去年6月30日晚間，黃打電話找邱姓女友，得知邱女在外唱歌喝酒，心生不悅，邊拍攝電視播放女性為男性口交的影片，邊自己旁白「快學好喔，我今晚要去找妳試試看」，「若不認真學妳就慘」。黃稱「這就是妳今天的功課」，他晚上要去「驗收」、「如果學不會妳就皮癢」。

不久黃以Line將自錄影片傳給邱女，邱女怕黃對她不利，認為遭黃恐嚇，向警方報案。

法官認為黃姓男子是成年人，不以理性、和平方式解決自己情緒，而以恫嚇方式對待女友，依恐嚇危害安全罪，判黃拘役30天，可易科罰金。

黃姓男子傳謎片要求「驗收」，涉恐嚇女友。圖/本報資料照片
黃姓男子傳謎片要求「驗收」，涉恐嚇女友。圖/本報資料照片

女友 恐嚇

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