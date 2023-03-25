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謝龍介晚間最新聲明 王文宗不是他參選市長後援會會長

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南88槍擊案有重大進展，檢訪聲押疑幕後藏鏡人學甲慈濟宮董事長王文宗獲准，地方傳出王文宗和國民黨關係密切，也是國民黨前台南市議員謝龍介去年參選市長的學甲後援會長，謝龍介晚間在臉書貼出聲明表示，王文宗在去年台南市長選舉時，擔任他的學甲後援會長並非事實，王文宗只是在他到學甲慈濟宮參香拜票，並強調任何犯罪一貫立場是絕對支持檢調嚴辦嚴查。

王文宗遭聲押後，引發政壇熱烈討論，指王文宗是國民黨的「超大咖樁腳」，他曾擔任過中國國民黨學甲區主任、馬英九後援會會長、朱立倫後援會會長、謝龍介學甲後援會等職位，可說是無役不與。對此謝龍介予以駁斥。

謝龍介聲明全文如下：

民進黨立法委員王定宇公開宣稱，王文宗先生在去年台南市長選舉時，擔任我的學甲後援會長，並非事實。

一、去年擔任我學甲後援會長，是婦女會系統的周素蘭女士。王文宗先生沒有擔任我競選總部的任何職務。

二、我在「百廟祈福」宮廟行程中，曾參拜台南市近200間廟宇，其中有到王文宗任董事長的學甲慈濟宮參香拜票這是事實，但也僅止於此。

三、任何犯罪行為，我一貫的立場都是絕對支持檢調嚴查嚴辦。

四、王定宇請停止造謠，若有被王定宇誤導而做出錯誤報導的媒體朋友，煩請參考更正。

國民黨前台南市議員謝龍介。記者吳淑玲／攝影
國民黨前台南市議員謝龍介。記者吳淑玲／攝影
國民黨前台南市議員謝龍介晚間最新聲明。圖／取自謝龍介臉書
國民黨前台南市議員謝龍介晚間最新聲明。圖／取自謝龍介臉書

謝龍介 國民黨

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