阿伯欠萬元罰單未繳 待勞退入帳主動「報馬仔」繳清

屏東1名阿伯駕照被註銷後，前年底在新北酒駕遭罰4萬5000元，屏東監理站再因他無照駕駛裁罰1萬2000元，他不理會罰單，案件移送行政執行署屏東分署執行，僅扣押部分款項，日前阿伯透過親友主動告知書記官，他的勞退金已全數進帳，為了退休後無債一身輕，才主動告知清償罰款。

屏東分署表示，通常書記官寄發扣押存款公文後，等著被義務人或親友團責問，竟接到阿伯親友來電，主動告知義務人財產所在，書記官半信半疑詢問是否為阿伯主動要她打電話，來電者爽朗告知阿伯就在旁邊，經書記官與阿伯親自通話，他表示已北漂工作很長一段時間，勞退的錢近日剛匯入郵局，為能一次清償罰款，才打電話希望分署趕快執行。

書記官當天迅速發函郵局扣押義務人存款，果如阿伯所說，戶頭裡真的有足夠的錢，阿伯的酒駕與交通罰單因此全部清償，讓他退休後無債一身輕。