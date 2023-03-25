鄰居上門挑釁她罵「瘋狗」挨告 法院判無罪：非無端謾罵

台中項姓婦人在家時，突然被張姓鄰居上門質疑弄壞他車，張不斷用手指、逼近叫囂，項因而脫口罵他「瘋狗」挨告公然侮辱；法院勘驗錄影，發現是張主動挑起爭端，項婦無端在家遭人挑釁才做出的「評論」難認屬於無端謾罵，判處項無罪，可上訴。

檢方起訴指出，項婦被張翁質疑毀損車輛，去年3月3日在自家大門朝著門外的張用台語辱罵「瘋狗」，涉犯公然侮辱罪嫌。

法院勘驗錄影，發現當時張翁站在項婦門外，手指著她說「不然想怎樣、凶又怎樣」還不斷走近，項回應「你停在我家門口」，張繼續說「報警啦，恁爸把你弄成這樣啦」，項罵他「你就瘋狗」，張則拍打對方家門。

法院審酌，項婦雖以「瘋狗」指摘張翁，形容他如同瘋狗在她家門前咆哮，但項當時是在屋內對門口的張辱罵，當時音量並非巨大，主觀是否有使不特定多數人均可見聞，而有公然侮辱犯意，已非無疑。

法院也認為，本件是張翁認為車子被毀損，而到項的住家對她大聲喝斥，過程多次用手指指著項，還揮舞並靠近她，項不斷以「你在凶什麼」、「我怕你勒」回應，張仍不罷休繼續叫囂，項因而說出「瘋狗」並關上門。

法院認為，爭端是張翁主動開啟，甚至可說是張尋釁所致，張對於項的言論自應有較大幅度包容性，且項在住處內無端遭他人指摘、謾罵，雖先以中性言語回應，但張不罷休一再叫囂，項才無法容忍做出評論。