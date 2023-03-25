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醉男失控放火想燒女兒 一審判5年10月

中央社／ 高雄25日電

高雄一名家暴前科李姓男子去年酒後發現女兒正準備軍中升等考試，除嗆「當什麼軍人」，還趁女兒洗澡時在浴室門口放火，幸無人傷。高雄地院一審依殺人未遂罪判刑5年10月。

高雄地方法院審理時，65歲的李男雖坦承縱火但否認想殺死女兒，辯稱「我愛護妻女、也不捨毀損這個家，自己也因後來有去撲滅火勢而被燒傷」，且當時認為女兒根本不在浴室裡。不過，法官依母女證詞不採信其說法，據此依殺人未遂罪判處5年10個月徒刑，且入獄前要去相當處所禁戒1年（刑法規定非法施打毒品、吸食迷幻藥或酗酒者得令入相當處所勒戒），全案可上訴。

判決指出，家住鳳山的李男不但染有酒癮，且有違反保護令家暴遭判刑紀錄，去年10月2日中午酒後見女兒在客廳準備軍中升等調職考試，先多次以「讀這個書有什麼用、又考不上」、「當什麼軍人」出言騷擾，還拿玻璃杯砸向女兒，女兒閃過後默默拿出吸塵器整理碎片不予理睬。

不料，李男不滿吸塵器聲音太大，趁女兒前往浴室洗澡時，拿出汽油在浴室門口潑灑，並打算去拿打火機點火。所幸女兒發現浴室門下氣窗湧入不明液體，躲進臥室更衣，李男點火後才未釀人命傷亡，火勢也順利撲滅。警消獲報後到場確認人為縱火，當場將男子依法逮捕，高雄地檢署偵結後全案依殺人未遂罪起訴。

浴室 殺人

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