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屏東縣長選舉訴訟12票匭重驗結果出爐 勘驗1.2萬有10張爭議票

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

去年屏東縣長選舉國民黨蘇清泉以1萬1千餘票落敗，選後餘波盪漾，蘇質疑選務不公、計票有瑕疵，提當選無效、選舉無效之訴，屏東地院今天打開12個投開票匭驗票，約中午已完成1.2萬張選票勘驗，其中10張票有爭議；蘇提到對司法感灰心，不排除對選務人員提告瀆職或偽造文書要爭取正義；縣長周春米表明尊重司法，尊重今驗票結果。

蘇今親自到場在旁觀看，聘了12名律師參與查票，提到對司法感灰心，不排除對選務人員提告瀆職、偽造文書、違反選罷法等刑事訴訟。

依照中選會選舉資料庫這12個票箱，選舉人數共1萬2343人，投票數8148票，周春米得4272票、蘇清泉得3273票，周贏999票，無效票235票，用餘票4192張，已領未投選票有3張。屏東地院今上午開始查驗，約中午完成，經驗票法官依客觀事實初步認定，有爭議票共10張，爭議樣態須待合議庭法官確認。

縣長周春米表示，兩造均有律師在場驗票，就像投開票所的選務工作人員在投開票過程，都有各候選人指派的監察員在場觀看監督，尊重驗票結果。

她說，司法不會服務個人欲求，即使結果不符期待也要有「願賭服輸」的君子風範，既然提出司法訴訟，就要相信司法，給予司法獨立審判的空間。

屏東地院今午完成1.2萬張選票勘驗，有10張爭議票待認定。記者張已亷／攝影
屏東地院今午完成1.2萬張選票勘驗，有10張爭議票待認定。記者張已亷／攝影
去年屏東縣長選舉結束後，落選人蘇清泉質疑選務瑕疵、計票不公，訴諸司法救濟，今完成重驗12個投開票所票匭。本報資料照片
去年屏東縣長選舉結束後，落選人蘇清泉質疑選務瑕疵、計票不公，訴諸司法救濟，今完成重驗12個投開票所票匭。本報資料照片

司法

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