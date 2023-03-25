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假冒警察攔機車行搶 佛心受害者代向法官求情男子判6月
汪姓男子去年10月5日在台南永康區文化路攔下1輛機車，自稱是警察，向騎士及乘客表示因違規闖紅燈，要求對方將機車停靠路邊，還假裝撥打電話指同事很快會到場，趁隙奪取乘客手提包後揚長而去，隔天落網。騎士認汪還年輕且向法官求情，台南地院認他犯搶奪罪處6月徒刑。
檢警調查，汪當晚間7時許騎機車，在永康區文化路段攔下1輛機車，並向騎士及乘客謊稱「我是警察」，指騎士違規闖越紅燈，要求對方將機車停靠路邊，騎士及乘客均下車等待處理。汪假裝撥打電話，並向騎士稱警察很快會到場。
騎士因遲未見警察到場，向汪表示欲移至前方店家光線明亮處等候，隨即緩慢駕駛機車往永信路口移動，汪及乘客則步行跟隨在後，徒步至文化與永信路口的行人穿越道時，汪趁乘客不備之際，突然伸手奪取內有手機2支、現金4000元等物的手提包，得手後返回機車停放處，騎車逃逸。
經報警處理，警方隔天下午3時30分許，在白河區白嘉公路165 線與南86-2路口處查獲汪，並帶同警方至新化區中興路旁空地，找到遭丟棄的手提包。
汪坦承犯行外，與告訴人成立調解，約定給付2萬2000元，未料，汪事後向告訴人表示沒有工作、無力賠償，迄今仍未履行賠償義務。
台南地院審理時，受害者表示，汪還年輕，希望再給他一次機會。台南地院指出，汪自述因案發時事業遇有瓶頸，一時情緒不穩，不思循正途賺取所需，竟恣意以徒手搶奪他人手持的手提包及其內財物，危害社會治安，並造成他人蒙受財產損失，對他人的財產法益顯欠缺尊重，很不應該，且汪現因腳受傷走路有困難，在家休養，無其他經濟收入來源等一切情況，認他犯搶奪罪處6月徒刑，可易科罰金。
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