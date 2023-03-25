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影／台中賓士酒駕閃機車撞入洋酒行 釀3傷

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區今天上午6時32分發生賓士車失控撞進洋酒行的交通事故，警方調查，賓士車為閃避右側的機車，衝入洋酒行，造成鐵捲門損毀，李姓賓士車駕駛及車上2名乘客受傷送醫，駕駛酒測值超標，全案依公共危險罪偵辦。

根據影片顯示，大里區永隆路與永隆七街口一輛直行的黑色賓士車行經路口時，右側已有一輛機車快通過路口，賓士車為了閃避，向左偏移，衝進洋酒行，撞破鐵捲門，騎士險被撞，也立即停車察看。

台中市警局霧峰交通分隊小隊長謝育禎說明，28歲的李姓賓士車駕駛載王姓（26歲）、陳姓（29歲）男乘客沿大里區永隆路北往南方向行駛，見右側有機車駛出而往左閃避，碰撞路旁號誌桿後，再碰撞路旁店家鐵捲門。駕駛及2名乘客受傷，都送大里仁愛醫院醫治。李姓駕駛酒測值超過法定標準值依法移送究辦。

台中市議員李天生說，他上午跑行程途經永隆路時，發現前里長林士元住家遭到車輛撞入，現場一片紊亂，當場撥打電話給林士元，表達關切，同時提醒大家不要酒駕，確保車安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市大里區今天上午發生賓士車為閃避機車，失控撞進洋酒行的交通事故。圖／台中市議員李天生提供
台中市大里區今天上午發生賓士車為閃避機車，失控撞進洋酒行的交通事故。圖／台中市議員李天生提供
台中市大里區今天上午發生賓士車為閃避機車，失控撞進洋酒行的交通事故。圖／讀者提供
台中市大里區今天上午發生賓士車為閃避機車，失控撞進洋酒行的交通事故。圖／讀者提供

台中市 酒駕 酒測

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