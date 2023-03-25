快訊

想看金孫沒門！吳宗憲竟被吳姍儒警告「敢來試試看」

經典賽日本隊為何引起風潮 他分析背後原因

春雨、春雷逼近「新竹首當其衝」 專家：台中以北留意

圓鍬敲死收留恩人 狠男忘恩負義判無期再賠近千萬

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

男子陳進財因居無定所，3年前被認識多年的謝姓男子收留，但他不知感恩，反因酒後口角起殺心，持鐵橇將對方敲死，被法院判處無期徒刑，民事近日在被判賠家屬922萬餘元。

判決指出，陳男被安排住在謝男住家隔壁的鐵皮屋，去年1月2日傍晚，2人酒後爭吵，陳就抄起謝住家門口的圓鍬攻擊謝的頭部，見對方倒地血流不止，也只將人攙扶回鐵皮屋便坐視不管，待對方家屬返家才察覺異狀。

法庭上，陳男辯稱自己不是沒有地方住，是因為工作關係，才以每月1500元代價承租鐵皮屋安身。而且，案發當天是謝男主動邀約喝酒，但席間一直講他老婆壞話，稱他老婆在他入監服刑期間被人輪暴，原本想要離開，但謝男又追在後頭罵，一時氣憤才會抄起放在門口的圓鍬攻擊，「如果我要殺他，我早就跑了」。

陳男一審被桃園地院認定犯罪手段兇殘，且犯後態度不佳，因此被依殺人罪判處無期徒刑，全案上訴二審後，高等法院也認為一審用法無違誤，駁回陳男上訴。

謝男妻子與4名子女主張，陳男行為導致他們喪失至親，因此求償喪葬費、精神撫慰金和扶養費將近千萬元。陳男雖承認動手，也不爭持喪葬費、撫慰金和謝妻的扶養費，但他表示自己沒錢可賠，希望法院依法審酌。

桃園地院認為，陳男殺害謝男事證明確，對謝男妻小也構成侵權，賠償應屬有據，不過考量謝男死亡時的男性平均餘命及桃園地檢署犯罪被害人保護協會已發補償金，因此酌減金額，最後判他須賠償922萬餘元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園 老婆 殺人

延伸閱讀

獨／檢不服法官受關說枉法裁判卻無罪 提「7大理由」再戰二審

馬來西亞廢除強制死刑 替代刑罰至少關30年

吸毒妄想 台大逆子拿電器砸死老母、無期徒刑上訴減成13年

天九牌賭場藏身鐵皮屋 南警破獲31名賭客法辦

相關新聞

屏縣長選舉訴訟驗票 法院今閉門重驗12個投開票所票匭

去年屏東縣長選舉，國民黨蘇清泉以1萬多票落選，質疑選務不公、計票瑕疵，提出當選無效、選舉無效之訴，屏東地院今天上午打開1...

國軍骨科名醫家中搜出2300萬 交保1個月又被收押禁見

國軍台中總醫院骨科主任林建中上校涉嫌貪汙，檢、廉2月21日搜索在他家起獲2300萬元現金、點鈔機，懷疑他利用X光機採購標...

無視保護令家暴女兒還放火 惡父辯愛家愛妻女遭重判5年10月

高雄65歲閻姓男子有家暴行為，仍無視保護令，酒後與女兒發生口角，先拿玻璃杯丟人，接著趁她去浴室拿汽油潑灑點火試圖把人燒死...

圓鍬敲死收留恩人 狠男忘恩負義判無期再賠近千萬

男子陳進財因居無定所，3年前被認識多年的謝姓男子收留，但他不知感恩，反因酒後口角起殺心，持鐵橇將對方敲死，被法院判處無期...

車手網路詐欺騙宜蘭老翁匯款不成 親自取款成甕中鱉

黃姓男子假冒投資專員，在網上誘騙林姓老翁投資股票，老翁赴銀行匯款被行員勸阻，警方設計讓老翁請黃男親自到場取款，黃男不疑有...

獨／檢不服法官受關說枉法裁判卻無罪 提「7大理由」再戰二審

最高法院前法官蕭仰歸為肇事逃逸的兒子蕭賢綸關說司法案件，蕭賢綸二審逆轉判無罪，受蕭仰歸之託關說的台灣高等法院前法官高明哲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦