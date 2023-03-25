圓鍬敲死收留恩人 狠男忘恩負義判無期再賠近千萬

男子陳進財因居無定所，3年前被認識多年的謝姓男子收留，但他不知感恩，反因酒後口角起殺心，持鐵橇將對方敲死，被法院判處無期徒刑，民事近日在被判賠家屬922萬餘元。

判決指出，陳男被安排住在謝男住家隔壁的鐵皮屋，去年1月2日傍晚，2人酒後爭吵，陳就抄起謝住家門口的圓鍬攻擊謝的頭部，見對方倒地血流不止，也只將人攙扶回鐵皮屋便坐視不管，待對方家屬返家才察覺異狀。

法庭上，陳男辯稱自己不是沒有地方住，是因為工作關係，才以每月1500元代價承租鐵皮屋安身。而且，案發當天是謝男主動邀約喝酒，但席間一直講他老婆壞話，稱他老婆在他入監服刑期間被人輪暴，原本想要離開，但謝男又追在後頭罵，一時氣憤才會抄起放在門口的圓鍬攻擊，「如果我要殺他，我早就跑了」。

陳男一審被桃園地院認定犯罪手段兇殘，且犯後態度不佳，因此被依殺人罪判處無期徒刑，全案上訴二審後，高等法院也認為一審用法無違誤，駁回陳男上訴。

謝男妻子與4名子女主張，陳男行為導致他們喪失至親，因此求償喪葬費、精神撫慰金和扶養費將近千萬元。陳男雖承認動手，也不爭持喪葬費、撫慰金和謝妻的扶養費，但他表示自己沒錢可賠，希望法院依法審酌。

桃園地院認為，陳男殺害謝男事證明確，對謝男妻小也構成侵權，賠償應屬有據，不過考量謝男死亡時的男性平均餘命及桃園地檢署犯罪被害人保護協會已發補償金，因此酌減金額，最後判他須賠償922萬餘元。

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