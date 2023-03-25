車手網路詐欺騙宜蘭老翁匯款不成 親自取款成甕中鱉

黃姓男子假冒投資專員，在網上誘騙林姓老翁投資股票，老翁赴銀行匯款被行員勸阻，警方設計讓老翁請黃男親自到場取款，黃男不疑有他，一到現場就被警方逮個正著，同夥陳姓男子見狀想逃，也被按倒在地。2人都被依詐欺、洗錢罪嫌移送地檢。

宜蘭三星警分局指出，70餘歲的林翁3月9日看到網路投資廣告，加入了詐欺集團Line群組，20多歲的黃男假扮投資專員，慫恿「賺了很多應該投資股票」，老翁便到宜蘭信用合作社三星分行匯款150萬元，行員發現帳戶有問題趕忙制止，並通知警方。

黃男不死心，3月15日再請老翁匯款，教他先把錢匯到朋友帳戶，再從朋友帳戶轉出，就可規避行員檢查，然行員依然識破，極力勸阻老翁。恰逢三星警分局長蔡宏澤當天在該分行宣導防詐，立刻成立專案小組，與老翁溝通後取得信任，共同策畫抓住詐欺犯。

警方請老翁告知黃男，銀行不讓匯款，需親自來取款云云。黃男認為老翁好欺負，西裝筆挺提著公事包颯爽赴會，剛坐下來便被警方團團包圍；同夥20餘歲陳姓男子見苗頭不對，撒腿要跑，但先前鬼祟徘徊早遭鎖定，也被迅速壓制。