國軍骨科名醫家中搜出2300萬 交保1個月又被收押禁見

國軍台中總醫院骨科主任林建中上校涉嫌貪汙，檢、廉2月21日搜索在他家起獲2300萬元現金、點鈔機，懷疑他利用X光機採購標案向醫材廠商收賄，依貪汙罪嫌聲押，但台中地院裁定60萬元交保，檢方隨即抗告，台中高分院直至3月17日才撤銷發回，台中地院今重新裁定林收押禁見。

台中地檢署調查，林建中（54歲）2019年、2020年間辦理803醫院X光機採購標案，由1間北部的醫材廠商涉嫌行賄，公司陳姓（68歲）、甘姓（63歲）2名前董事長負責向林接洽交付現金行賄。

檢、廉查出，林男收賄後讓該醫材廠得標，而匯款則交由許姓妻子協助隱匿，2月21日檢察官指揮廉政署、警方搜索並分17路搜索，在林家中的保險箱查扣來源不明的2300萬元現金、還有點鈔機。

林男對屋內藏有2300萬元現金交代不明，檢方依涉犯貪汙治罪賄賂、財產來源不明等罪嫌向法院聲押，台中地院認無羈押必要，2月22日裁定林建中60萬元交保。

台中地檢署不服立即抗告，台中高分院直至3月17日才撤銷原裁定發回，台中地院今天25日再傳林男開庭，林也自行到案，庭訊後法院認為有羈押原因及必要，今中午改裁定林建中羈押禁見。

林建中去年11月底曾在臉書PO文，表示「感謝同仁及各級長官的肯定，我當選了國防部優良軍醫。 星期二的一大清早趕赴國防部受獎，由國防部副部長親自頒獎，在這一刻， 感受到當軍人及醫師的雙重光榮！」