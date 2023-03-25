獨／檢不服法官受關說枉法裁判卻無罪 提「7大理由」再戰二審

最高法院前法官蕭仰歸為肇事逃逸的兒子蕭賢綸關說司法案件，蕭賢綸二審逆轉判無罪，受蕭仰歸之託關說的台灣高等法院前法官高明哲依枉法裁判罪起訴，一審獲判無罪，台北地檢署認為，無罪判決未審酌高的「異常行為」，提7大理由上訴，法官關說違法不違法？二審再戰。

蕭賢綸2008年10月開車撞傷機車騎士，致機車右後視鏡被撞壞，未停車就離去，依肇事逃逸罪起訴，一審基隆地院判蕭賢綸有期徒刑6月，緩刑2年，蕭賢綸就緩刑判決上訴，獲判無罪。

檢方指控，二審受命法官高玉舜認為一審的判決無違誤，不過，審判長高明哲卻因與蕭仰歸知交，先接受關說，再關說高玉舜，致判蕭賢綸獲判無罪，高明哲犯枉法裁判罪。

檢察官提出「7大理由」上訴，指高明哲在執行審判業務時，有「異常」作為，已受到「與審判無關」的事情干擾、介入、影響。

上訴書指出，1、蕭仰歸確向高明哲關說，高明哲確向高玉舜關說；2、判決認定倒果為因，無罪判決說「蕭賢綸案」當時是矚目案件，高明哲要互相提醒當事人父親的身分，但「蕭賢綸案」爆發時，非矚目案件。

3、高明哲不斷告知合議庭庭員蕭賢綸的特殊身分，違背法官不受與專業判斷無關因素干涉的原則；4、高明哲評議時自行撰寫無罪判決，無視受命法官心證，與實務不符。

5、高明哲先行撰寫的判決書內容，已受關說影響；6、一審認高玉舜證言不實，卻未依法傳喚調查；7、高明哲是在撰寫無罪判決書理由、甚至在第1次開庭前，即接受蕭仰歸關說，其心證不是依「證據裁判原則」而是依「關說裁判原則」而得。

一審時，高明哲出庭辯稱，案子10幾年過去了，評議細節已記不清，但他沒有對高玉舜說蕭仰歸希望判無罪，更沒有和高玉舜說和蕭仰歸交情好，請高玉舜給年輕人一個機會。

高明哲辯稱，評議肇逃案時他的意見和高玉舜不同，於是各寫判決，再請陪席法官林洲富擇一簽名，林洲富看過卷證，才出現「2：1」投票的結果。

一審判決指出，高玉舜對蕭賢綸的肇逃案持有罪心證、高明哲持無罪心證，2人評議時各抒己見，高明哲是否曾提過「蕭賢綸要考司法官」，「給年輕人一個機會」，因林洲富稱沒有聽到，難以證明事實存在。