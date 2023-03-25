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屏縣長選舉訴訟驗票 法院今閉門重驗12個投開票所票匭
去年屏東縣長選舉，國民黨蘇清泉以1萬多票落選，質疑選務不公、計票瑕疵，提出當選無效、選舉無效之訴，屏東地院今天上午打開12個投開票所票匭驗票。
蘇清泉上午表示，歷經多次開庭仍無感受到司法的公平與公正，律師團已著手研擬，不排除對選務相關人員提出刑事訴訟。
屏東地院本月13日裁定准予閱覽選舉人名冊及12個投開票所進行司法驗票，地院表示，閱覽選舉人名冊已於本月22日結束，蘇應於月底前陳述意見，而此次驗票性質屬司法驗票，雙方就客觀事實若有爭議，需再經合議庭認定。
蘇清泉去年選後向法院提出證據保全及重新計票均遭駁回，再提當選無效、選舉無效之訴，法院歷經6次準備程序庭，上周合議庭評議准予重驗12個票匭，蘇陣營聘雇12名律師今上午9點半到地院4樓大禮堂進行驗票，過程不對外公開，分成12組同時進行，各組分別配有1名法官、1名書記官、2名選務人員及兩造律師，表定下午5點結束。
蘇於上午10點左右看診結束後驅車前往，以當事人身分在旁觀看。他說，團隊搜集相關事證，認為有127間投開票所問題，合議庭僅准許驗12個，申請查驗1萬4000張無效票也被拒絕，對司法感到灰心，再經閱覽選舉人名冊，發現有領票等選務瑕疵，將持續查驗相關事證，不排除對選務人員提出刑事訴訟。
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